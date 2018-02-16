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16 февраля 2018, 11:36 | Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Бывший тренер бобслеистов РФ Людерс избежал санкций МОК и работает на ОИ с южнокорейцами

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Канадец Пьер Людерс, возглавлявший сборную России по бобслею на Олимпиаде-2014, работает с командой Южной Кореи на Играх в Пхёнчхане и руководит местными бобслеистами на зоне старта во время официальных тренировок. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с олимпийской санно-бобслейной трассы.

В начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не аккредитовывать на Олимпиаду тех тренеров и специалистов, которые были причастны к якобы имеющимся допинговым нарушениям российских спортсменов на Олимпиаде-2014. Однако спустя некоторое время эти требования в отношении ряда иностранных специалистов были смягчены. Так, получили право приехать на ОИ-2018 тренер сборной Польши по скелетону Янис Мининс, работавший в Сочи-2014 с российскими бобслеистками, и бывший старший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер. В то же время не смог приехать в Пхёнчхан со сборной Китая Вилли Шнайдер, под чьим руководством в сочинской Олимпиаде Елена Никитина и Александр Третьяков завоевали две награды.

Что касается российских специалистов, работавших с отечественными бобслеистами и скелетонистами на ОИ-2014, то практически никому из них МОК не предоставил права приехать в Пхёнчхан. Были вынуждены остаться дома бывший старший тренер сборной России по скелетону Данил Чабан, личный тренер Никитиной Денис Алимов и наставник Третьякова и Никиты Трегубова Анатолий Челышев. МОК не изменил своего решения и после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) снял со всех скелетонистов обвинения в нарушении антидопинговых правил.

CAS также снял все обвинения с бобслеистов Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова, Ольги Стульневой и Людмилы Удобкиной. В то же время судьи частично поддержали решение МОК и не сняли обвинения в нарушении антидопинговых правил с Александра Зубкова, Алексея Воеводы, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

По информации ТАСС, Международный олимпийский комитет в декабре делал запросы в Олимпийский комитет России и Федерацию бобслея России о предоставлении полного списка специалистов, работавших в Сочи-2014 с российскими спортсменами, которых позднее МОК обвинил в нарушении антидопинговых правил. Спустя некоторое время запрошенный документ был отправлен в Международный олимпийский комитет, и в нем фигурировала фамилия Людерса.
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