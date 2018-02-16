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16 февраля 2018, 11:35 | Лыжный спорт | ТАСС

Лыжник Спицов заявил, что не очень хорошо себя чувствовал перед гонкой на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Денис Спицов заявил, что не очень хорошо себя чувствовал перед стартом гонки на 15 км, в которой он завоевал бронзовую медаль. Об этом спортсмен заявил журналистам.

Ранее Спицов завоевал бронзовую медаль в гонке на 15 км, преодолев дистанцию за 34 минуты 6,9 секунды. Золото завоевал швейцарец Дарио Колонья (33.43,9). Серебряным призером стал норвежец Симен Крюгер (34.02,2).

Россиянин ранее сообщил, что посвящает награду своему отцу.

«Если посмотреть все гонки на Кубке мира, то начало у меня всегда более медленное, а по ходу гонки я начинаю добавлять или просто терпеть, — сказал Спицов. — Конечно, в душе очень хотелось взять медаль, но перед стартом было трудно рассчитать. Я почему-то не очень хорошо себя чувствовал перед началом гонки. Ну, а без шапочки был, потому что было жарко».

На Играх в Пхёнчхане Спицов также занял четвертое место в скиатлоне. Медаль Спицова стала первой для российских лыжников в гонке на 15 км свободным стилем в истории Олимпиад.
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