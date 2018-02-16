Российские керлингистки проиграли команде Швеции на Олимпиаде

За команду олимпийских атлетов из России выступают Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.

В первом матче на Играх россиянки уступили британкам, во второй встрече победили китаянок. В следующем матче в субботу команда олимпийских атлетов из России сыграет с американками.

В других матчах сборная Южной Кореи обыграла швейцарок (7:5). Команда олимпийских атлетов из России занимает пятое место после трех матчей, шведки — пятое.