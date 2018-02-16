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16 февраля 2018, 11:32 | Керлинг | ТАСС

Российские керлингистки проиграли команде Швеции на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Российские керлингистки проиграли сборной Швеции со счетом 4:5 в экстра-энде третьего матча предварительного раунда на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

За команду олимпийских атлетов из России выступают Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.

В первом матче на Играх россиянки уступили британкам, во второй встрече победили китаянок. В следующем матче в субботу команда олимпийских атлетов из России сыграет с американками.

В других матчах сборная Южной Кореи обыграла швейцарок (7:5). Команда олимпийских атлетов из России занимает пятое место после трех матчей, шведки — пятое.

В женском турнире по керлингу участвуют 10 команд. По итогам однокругового группового турнира (14—21 февраля) четыре лучшие команды выйдут в полуфинал, матчи которого состоятся 23 февраля. Встреча за третье место запланирована на 24 февраля, финал — 25 февраля.
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Керлинг

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