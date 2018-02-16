Лыжник Спицов посвятил олимпийскую бронзовую медаль отцу
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Денис Спицов посвятил бронзовую медаль Олимпийских игр в гонке на 15 км своему отцу. Об этом спортсмен заявил журналистам.
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Ранее Спицов завоевал бронзовую медаль в гонке на 15 км, преодолев дистанцию за 34 минуты 6,9 секунды. Золото у швейцарца Дарио Колоньи (33 минуты 43,9 секунды). Серебряным призером стал норвежец Симен Крюгер (34.02,2).
«Не верится, что
Денис Спицов родился 16 августа 1996 года в Вологодской области. Победитель молодежного чемпионата мира 2018 года (до 23 лет) в скиатлоне,
На Играх в Пхёнчхане также занял четвертое место в скиатлоне. В нынешнем сезоне показал третье время в гонке преследования на 9 км в гору на «Тур де Ски» в итальянском
Спицов — студент Тюменского государственного университета. Представляет Тюменскую область.
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