Колонья стал первым лыжником, выигравшим три золота Игр на одной дистанции

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Он стал первым лыжником, которому удалось выиграть три золотые олимпийские медали на одной дистанции. Колонья также побеждал на 15 км в Ванкувере-2010 и в Сочи-2014. Кроме того, на его счету золото в скиатлоне в Сочи-2014.

Колонья повторил достижение своего соотечественика прыгуна с трамплина Симона Амманна, у которого также четыре олимпийских золота на зимних Играх, сообщает Gracenote.