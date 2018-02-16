Колонья стал первым лыжником, выигравшим три золота Игр на одной дистанции
Швейцарский лыжник Дарио Колонья сегодня на Играх-2018 выиграл золотую медаль в гонке на 15 км свободным стилем.
Он стал первым лыжником, которому удалось выиграть три золотые олимпийские медали на одной дистанции. Колонья также побеждал на 15 км в Ванкувере-2010 и в Сочи-2014. Кроме того, на его счету золото в скиатлоне в Сочи-2014.
Колонья повторил достижение своего соотечественика прыгуна с трамплина Симона Амманна, у которого также четыре олимпийских золота на зимних Играх, сообщает Gracenote.
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