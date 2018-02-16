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16 февраля 2018, 11:01 | Лыжный спорт | ТАСС

Назван состав женской лыжной команды олимпийских атлетов из России на эстафету 4×5 км

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. За женскую лыжную команду олимпийских атлетов из России на Играх в южнокорейском Пхёнчхане в эстафете 4×5 км выступят Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская. Об этом журналистам сообщил глава делегации российских лыжников на Играх-2018 Юрий Чарковский.

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© ИТАР-ТАСС

Эстафета состоится 17 февраля. Первые два этапа спортсменки пройдут классическим стилем, третий и четвертый — свободным.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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