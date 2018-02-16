Назван состав женской лыжной команды олимпийских атлетов из России на эстафету 4×5 км
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. За женскую лыжную команду олимпийских атлетов из России на Играх в южнокорейском Пхёнчхане в эстафете 4×5 км выступят Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская. Об этом журналистам сообщил глава делегации российских лыжников на Играх-2018 Юрий Чарковский.
Эстафета состоится 17 февраля. Первые два этапа спортсменки пройдут классическим стилем, третий и четвертый — свободным.
Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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