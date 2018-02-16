Медведев поздравил российского скелетониста Трегубова с серебром ОИ
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российского скелетониста Никиту Трегубова, завоевавшего серебряную медаль в скелетоне на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
23-летний Трегубов по сумме четырех заездов показал результат 3 минуты 22,18 секунды. Первое место занял южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин (3.20,55), третьим стал британец Доминик Парсонс (3.22,20).
Трегубов перед Олимпиадой рассматривался как один из фаворитов, в его активе есть бронза прошлогоднего чемпионата мира и несколько успешных выступлений на этапах Кубка мира. Три недели назад спортсмен стал победителем юниорского мирового первенства.
Российские спортсмены, которые
Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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