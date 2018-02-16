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16 февраля 2018, 10:58 | Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Медведев поздравил российского скелетониста Трегубова с серебром ОИ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российского скелетониста Никиту Трегубова, завоевавшего серебряную медаль в скелетоне на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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© ИТАР-ТАСС

23-летний Трегубов по сумме четырех заездов показал результат 3 минуты 22,18 секунды. Первое место занял южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин (3.20,55), третьим стал британец Доминик Парсонс (3.22,20).

Трегубов перед Олимпиадой рассматривался как один из фаворитов, в его активе есть бронза прошлогоднего чемпионата мира и несколько успешных выступлений на этапах Кубка мира. Три недели назад спортсмен стал победителем юниорского мирового первенства.

Российские спортсмены, которые из-за отстранения Олимпийского комитета России выступают на Играх-2018 под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России, в Пхёнчхане завоевали семь медалей (две серебряные, пять бронзовых).

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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