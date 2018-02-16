Медведев поздравил российского скелетониста Трегубова с серебром ОИ

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Еще одна медаль у наших спортсменов в Пхенчхане – серебро у скелетониста Никиты Трегубова. Поздравляю! <a href="https://twitter.com/hashtag/PyeongChang2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PyeongChang2018</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Olympics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Olympics</a></p>— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) <a href="https://twitter.com/MedvedevRussia/status/964390715366109185?ref_src=twsrc%5Etfw">16 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

23-летний Трегубов по сумме четырех заездов показал результат 3 минуты 22,18 секунды. Первое место занял южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин (3.20,55), третьим стал британец Доминик Парсонс (3.22,20).

Трегубов перед Олимпиадой рассматривался как один из фаворитов, в его активе есть бронза прошлогоднего чемпионата мира и несколько успешных выступлений на этапах Кубка мира. Три недели назад спортсмен стал победителем юниорского мирового первенства.

Российские спортсмены, которые из-за отстранения Олимпийского комитета России выступают на Играх-2018 под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России, в Пхёнчхане завоевали семь медалей (две серебряные, пять бронзовых).

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.