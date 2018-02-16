Хавьер Фернандес: Думаю, это моя последняя Олимпиада
Испанский фигурист Хавьер Фернандес оценил своё выступление в короткой программе на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Перед произвольной программой он занимает второе место, уступая японцу Юдзуру Ханю.
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«Я очень доволен. В этом сезоне у меня случались взлёты и падения. Мы проделали большую работу в Торонто, и наконец настало моё время показать людям, что я могу здорово кататься. Я отлично выступил и наслаждался пребыванием на льду. Я очень хорошо выполнил программу. 107 баллов — это немало перед произвольной программой. Юдзуру Ханю меня опережает, и впереди ещё один день соревнований. Я постараюсь обойти его.
Это конец сезона для меня, и я хочу выступить как можно лучше. Сегодня я был спокоен. Несмотря на то что это Олимпиада, я был уверен в себе и сосредоточен. Это помогло мне здорово откатать программу.
Ханю — удивительный фигурист. Он очень талантлив. Если он выступает хорошо, то обойти его крайне сложно. Конкуренция — это хорошо для всех.
Думаю, это моя последняя Олимпиада. Мне 26 лет, а в фигурном катании долго не выступают. Олимпиада — это особенные соревнования, и я всё ещё хочу отлично выполнить свою работу. Я сохраняю спокойствие в любой ситуации. Я всегда хочу быть счастливым, — цитирует Фернандеса Олимпийский канал.
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