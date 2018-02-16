Павел Колобков: Россия ждет от хоккеистов победы на Олимпиаде-2018

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— Как вы оцениваете выступление российских спортсменов на Олимпийских играх, есть ли неожиданные результаты? Как, на ваш взгляд, мы стартовали в Пхёнчхане?

— Я бы не назвал это неожиданностью, потому что мы знаем потенциал всех наших ребят. Конечно, то, что наших лидеров не пригласили на Олимпийские игры, очень плохо. Ребята четыре года тренировались, готовились, выступали на всех этапах Кубка мира и других турнирах, заслуженно отобрались на Олимпиаду, но под конец… Они были вправе рассчитывать на выступление в Пхёнчхане, и для нас это серьезное разочарование. Это потери: не приглашены Антон Шипулин, Сергей Устюгов, мы рассчитывали на эстафеты в разных видах спорта, на фигурное катание, если бы сейчас были все наши пары. Но сослагательное наклонение уже не принимается. Это повод нам стать сильнее.

— В Пхёнчхане не прозвучит российский гимн, не поднимется флаг, немного скомканными получаются празднования. Будут ли по возвращении спортсменов в Россию какие-то специальные церемонии?

— Давайте не будем сейчас это обсуждать. Конечно, все спортсмены, призеры, чемпионы будут в центре внимания. Вы видите, как много сейчас внимания уделяется им во всех средствах массовой информации, не только в России. Сколько прозвучало слов поддержки, как мы много от них ждем, как много людей желают им хорошего выступления. Конечно, мы с радостью будем ждать их возвращения на родину.

— На данный момент золотых медалей у нас нет, хотя есть много приятных сюрпризов. Как вам кажется, кто первым из наших спортсменов получит олимпийское золото в Южной Корее? Есть ли шанс на это, учитывая, что основных лидеров, на которых мы больше всего надеялись, на Играх нет?

— У нас есть лидеры, у нас хорошая команда. Не хотелось бы сейчас загадывать. Я стараюсь не оценивать спортсменов, потому что всегда сложно выступать под таким прессингом. У нас есть хорошие шансы в фигурном катании. С учетом выступления наших молодых ребят, думаю, что и в лыжах. Все видели, как они боролись до последнего за первые места. В сноуборде, фристайле у нас также есть лидеры. Конечно, хоккей, хотя и будет сложно. Уверен, российские спортсмены выступят достойно.

— Спорт номер один в России по мнению многих — хоккей. Российские спортсмены на Играх стартовали не очень успешно. Как вам кажется, хоккеисты остаются фаворитами олимпийского турнира? И что лично вы ждете от наших хоккеистов?

— В хоккейном турнире сейчас очень много примерно равных команд: сборные Финляндии, Швеции, Словакии. Ребята играют в сильнейших чемпионатах, играют вместе. Результат часто невозможно предсказать, как, например, то, что США проиграет Словении (матч состоялся 14 февраля и завершился в овертайме со счетом 2:3). Хоккейный турнир длинный, впереди еще много матчей, главное сделать правильные выводы, а игроки и тренеры прекрасно понимают, зачем они приехали на эти Игры. И сомнений нет, что мы будем играть сейчас лучше.

— Боитесь сглазить, сказав, что мы приехали за победой?

— Всегда мы ждем победы, но добиться ее очень сложно. Когда я выступал на Олимпийских играх, попадание в восьмерку сильнейших — это огромный результат. Конечно, мы все хотим победы, переживаем (за хоккеистов). Но спорт состоит из побед и поражений.

— Вы планируете еще посетить Олимпиаду?

— Я всегда планирую (смеется). Скорее всего, буду ждать ребят здесь, в России.

— Будет ли Минспорт давать оценку выступлению российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане?

— После окончания Олимпиады в течение шести месяцев мы подводим итоги Игр, утверждаем программу подготовки к следующим, где учтены все этапы, участие в чемпионатах мира, все ресурсные возможности. В том числе мы оцениваем потенциал спортсмена. Четыре года — это большой период, в течение которого спортсмены сменяются примерно на 30−40%. Совместно с федерацией разрабатывается программа подготовки, которая утверждается Министерством спорта, это стандартный процесс.

Конечно, формируется некая концепция подготовки к следующей Олимпиаде, мы это делаем каждый раз. Так будет и сейчас. Планирование выступлений мы начинаем, учитывая четырехлетний цикл, не умаляя важности этапов Кубка мира, чемпионатов мира.

— Как государство будет поощрять российских призеров и победителей Олимпийских игр в Пхёнчхане?

— Как и на любой другой Олимпиаде. По линии Министерства спорта всем призерам будет присвоено звание заслуженного мастера спорта, премиальные выплаты ровно такие же, как были на предыдущих Олимпиадах. Регионы тоже поддержат победителей и призеров.

— Много ограничений было введено со стороны МОК для наших спортсменов и официальных лиц. При этом на данный момент со стороны МОК нет никаких нареканий по поведению, по профессионализму.

— Странно вообще об этом говорить. Давайте лучше сосредоточимся на спорте, а не на тех критериях, которые, как мне кажется, к спорту никакого отношения не имеют.

— Не могли бы вы дать оценку возникшему на Олимпиаде конфликту между саночником Павличенко и главным тренером Демченко. Будете как-то это обсуждать после Олимпиады с ними?

— Я думаю, здесь нечего обсуждать. Все нервничают, волнуются, всегда есть внутренние конфликты, но они должны и оставаться внутри. Когда я выступал, тоже были сложные ситуации, споры. Но это нормально, и мне кажется, что это не надо выносить в заголовки новостей. Потому что спорт без конфликта не бывает.

Ребята готовятся (к Олимпиаде), кто-то выступает не совсем так, как он был готов. Я в курсе ситуации, общаюсь все время с главным тренером Демченко, с президентом федерации Гарт. Ситуация мне понятна. Команда вернется на родину, и разберемся. Если действительно существует проблема, которая влияет на спортивный результат, то мы ее устраним.

— Интересная новость из области моды. Американский журнал Wall Street Journal признал форму олимпийских атлетов из России одной из самых стильных на церемонии открытия Олимпиады. Как вы оцените экипировку?

— В вопросе стиля я, наверное, не самый большой специалист. Но вообще форма российской команды всегда была интересной. В 1992 году у нашей Объединенной команды была очень интересная форма. И когда одевал олимпийцев Bosco, и экипировка от Zasport всегда была узнаваемой. Иностранцы всегда гонялись за нашей формой, многие просили, менялись. Даже форма сборной СССР была очень популярной у иностранцев. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что форма красивая, может, с тем, что СССР, а потом Россия всегда в лидерах большого спорта.

— В Рио-де-Жанейро глава группы Bosco Михаил Куснирович сказал, что российские кепки обменивали по курсу 1:3 к австралийским.

— Когда Олимпиада заканчивается, все меняются формой. И всегда у российской команды очень много желающих обменяться. Еще и потому, что это красиво.

— Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении Всероссийских спортивных соревнований для атлетов, которые не были приглашены на Олимпийские игры. Известны ли подробности их проведения?

— Всероссийские соревнования будут проходить с конца февраля до конца марта, они вписаны в общий календарь соревнований. По основным видам спорта графики уже понятны, сейчас мы готовимся вместе с федерациями к их проведению.

— Будут ли приглашены иностранцы?

— Будут. Если приедут — хорошо, не приедут — это не имеет большого значения. Это профильные соревнования, ребята смогут еще раз выступить на глазах у своих болельщиков, побороться за хорошие призы, премиальные. Еще одна возможность посмотреть на наших лидеров здесь, в России, при наших зрителях. Мы их организуем, будет хорошее освещение СМИ, и ТАСС мы с удовольствием приглашаем на эти соревнования.

— Сколько будет потрачено на организацию соревнований? Призовые уже были объявлены.

— Они объявлены, вы их знаете. Никаких невероятных сумм на проведение нет, тем более что эти соревнования и так были запланированы, готовились.

Беседовал Андрей Карташов.