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16 февраля 2018, 10:49 | Фигурное катание | Спорт-Экспресс

Илья Авербух: Судьи оказались не готовы к потрясающему выступлению Алиева

Серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух считает, что судьи оказались не готовы к тому, что фигурист Дмитрий Алиев блестяще выступит в короткой программе на Играх-2018. По его мнению, российский спортсмен имеет шансы на борьбу за итоговое третье место.

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© РИА "Новости"

После короткой программы Алиев занимает 5-е место, Михаил Коляда — 8-е.

— Мы должны поздравить Диму. Это было очень и очень хорошее выступление. Если бы у него был не первый старт, был определенный опыт, то именно Алиев занял бы третье место по итогам короткой программы, — сказал Авербух. — Он показал потрясающий набор элементов. Судьи просто оказались не готовы к такому выдающемуся выступлению Димы. Их некая предвзятость не позволила ему быть третьим. Нельзя не отметить выдающееся выступление двух лидеров — Ханю и Фернандеса. Считаю, если звезды сойдутся, Алиев может побороться за третье место.
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Фигурное катание

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