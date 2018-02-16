Илья Авербух: Судьи оказались не готовы к потрясающему выступлению Алиева

После короткой программы Алиев занимает 5-е место, Михаил Коляда — 8-е.

— Мы должны поздравить Диму. Это было очень и очень хорошее выступление. Если бы у него был не первый старт, был определенный опыт, то именно Алиев занял бы третье место по итогам короткой программы, — сказал Авербух. — Он показал потрясающий набор элементов. Судьи просто оказались не готовы к такому выдающемуся выступлению Димы. Их некая предвзятость не позволила ему быть третьим. Нельзя не отметить выдающееся выступление двух лидеров — Ханю и Фернандеса. Считаю, если звезды сойдутся, Алиев может побороться за третье место.