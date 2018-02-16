Хоккеист сборной США Донато мечтает сыграть на ОИ против Ковальчука и Дацюка
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Американский хоккеист Райан Донато рад, что сыграет в субботнем матче Олимпиады против команды олимпийских атлетов из России. Об этом он рассказал журналистам.
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Донато сделал дубль, забросив обе шайбы в большинстве в матче олимпийского турнира со словаками (2:1). Форвард выступает за команду Университета из Гарварда. В субботу сборная США сыграет против российских хоккеистов (начало — 15:10 мск).
«У меня была мечта сыграть против [Ильи] Ковальчука и [Павла] Дацюка, и завтра она осуществится. Надо будет сконцентрироваться на этой игре и надеяться на лучшее, — сказал Донато. — Раньше мне не доводилось выступать на таком уровне, но теперь я здесь, на Олимпиаде. У нас получилось сыграть лучше, чем в первом матче [с командой Словении], и мы будем прибавлять от игры к игре».
Самым возрастным игроком в команде США является капитан команды, форвард Брайан Джионта (39 лет). «Мне нравится играть с молодыми ребятами, осознавать, что ты часть команды. Сегодня [против словаков] мы провели отличную работу», — отметил он.
Сборная США после двух матчей набрала четыре очка в группе В. Словаки имеют в активе три балла, словенцы — два, команда олимпийских атлетов из России — ни одного.
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