Спицов завоевал бронзу Олимпиады в Пхенчхане в индивидуальной гонке
Россиянин Денис Спицов завоевал бронзу Олимпиады в Пхенчхане в индивидуальной гонке на 15 км.
Швейцарец Дарио Колонья стал четырехкратным олимпийским чемпион. В гонке на 15 км он побеждает на третьих Олимпийских играх подряд. Норвежец Симен Крюгер, который ранее выиграл золото в скиатлоне, стал вторым.
Напомним, что Спицов в скиатлоне занял четвертое место.
Лыжные гонки
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Индивидуальная гонка, 15 км (С)
1. Дарио Колонья (Швейцария) — 33.43,9.
2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 18,3.
3. Денис СПИЦОВ (Россия) — 23,0.
4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 24,9.
5. Морис Манифика (Франция) — 27,0.
6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 34,5…
14. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) — 1.18,2…
20. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) — 1.41,2…
48. Алексей ВИЦЕНКО (Россия) — 3.02,5.
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