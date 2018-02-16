Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 8 5
13 Россия 0 2 5
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32581037/
16 февраля 2018, 10:30 | Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Спицов завоевал бронзу Олимпиады в Пхенчхане в индивидуальной гонке

Россиянин Денис Спицов завоевал бронзу Олимпиады в Пхенчхане в индивидуальной гонке на 15 км.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2018

Швейцарец Дарио Колонья стал четырехкратным олимпийским чемпион. В гонке на 15 км он побеждает на третьих Олимпийских играх подряд. Норвежец Симен Крюгер, который ранее выиграл золото в скиатлоне, стал вторым.

Напомним, что Спицов в скиатлоне занял четвертое место.

Лыжные гонки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (С)

1. Дарио Колонья (Швейцария) — 33.43,9.

2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 18,3.

3. Денис СПИЦОВ (Россия) — 23,0.

4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 24,9.

5. Морис Манифика (Франция) — 27,0.

6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 34,5…

14. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) — 1.18,2…

20. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) — 1.41,2…

48. Алексей ВИЦЕНКО (Россия) — 3.02,5.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  
13 февраля

Трихичев доставлен в больницу после падения на Олимпиаде

У МОК появились претензии к сборной США

Родченков атакует Россию. "Вся правда" о русском допинге
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?