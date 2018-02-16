Спицов завоевал бронзу Олимпиады в Пхенчхане в индивидуальной гонке

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Швейцарец Дарио Колонья стал четырехкратным олимпийским чемпион. В гонке на 15 км он побеждает на третьих Олимпийских играх подряд. Норвежец Симен Крюгер, который ранее выиграл золото в скиатлоне, стал вторым.

Напомним, что Спицов в скиатлоне занял четвертое место.

Лыжные гонки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (С)

1. Дарио Колонья (Швейцария) — 33.43,9.

2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 18,3.

3. Денис СПИЦОВ (Россия) — 23,0.

4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 24,9.

5. Морис Манифика (Франция) — 27,0.

6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 34,5…

14. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) — 1.18,2…

20. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) — 1.41,2…

48. Алексей ВИЦЕНКО (Россия) — 3.02,5.

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