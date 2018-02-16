Маске-рад! Дмитрий Алиев зажег корейский лед

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Фигурное катание. Пхенчхан (Корея). XXIII Олимпийские зимние игры. Мужчины. Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 111,68

2. Хавьер Фернандес (Испания) — 107,58

3. Сома Уно (Япония) — 104,17

4. Цзинь Боян (Китай) — 103,32

5. Дмитрий АЛИЕВ (Россия) — 98,98

6. Патрик Чан (Канада) — 90,01

8. Михаил КОЛЯДА (Россия) — 86,69

Серебряный призер московского чемпионата Европы Дмитрий Алиев, наверное, и сам не ожидал, что будет шаге от гроссмейстерского рубежа в 100 баллов за короткую программу. Его «Маскарад» получился отличным. А насчет шансов лучше не рассуждать.

ЗАСИДЕЛСЯ НА СБОРАХ. И ВЫДАЛ ПРОКАТ

Выступление Алиева стало откровением. Ученик Евгения Рукавицына вместе с тренером находился на сборах в Японии и прилетел в Пхенчхан накануне выступления. На олимпийском льду он успел провести только одну тренировку.

И на этой самой тренировке ему никак не удавался четверной тулуп — три падения и один степаут в четырех попытках. Зато четверной лутц в каскаде с тройным тулупом Дмитрий сделал без каких-либо вопросов. Именно с этого каскада и начиналась его короткая программа. Алиев сделал этот каскад размашисто, красиво, уверенно. Дальше было тревожно из-за тулупа в четыре оборота, но Дмитрий и его сделал отлично.

Из прыжковых элементов оставался тройной аксель, и с ним вопросов не возникло. Единственное, к чему можно было придраться — к небольшим помаркам на дорожке шагов. Конечно, судьи это разглядели. Но даже с этими крошечными шероховатостями Алиев были близок к тому, чтобы перейти рубеж в 100 баллов. Однако арбитры пожалели баллы за компоненты. 98,98 — его лучший результат в карьере, который на семь с половиной баллов выше предыдущего рекорда.

После проката Алиев признался, что вообще не волновался перед выходом на лед, так как провел много времени на сборах и уже соскучился по выступлениям.

Сегодня. Пхенчхан. Михаил КОЛЯДА неудачно откатал короткую программу Reuters

КОЛЯДА ПЕРЕСТРАХОВАЛСЯ НЕВОВРЕМЯ

Михаил Коляда, запоровший короткую программу в командном турнире, на личном турнире вместе с тренером упростил контент. Так почему нельзя было сделать этого в командном?

Коляда не стал прыгать четверной лутц, и это было понятно по тренировке. Михаил лишь один раз пошел на этот элемент, сделал его, но сосредоточился на лутце тройном, который повторил трижды. Именно с тройного лутца он и начал программу, и сделал его на хороший плюс. Но затем падение с четверного тулупа оставило его без каскада. Стоявший во второй половине программы аксель Коляда сделал и избежал того, что было с ним в командном турнире.

Он получил за прокат 86,69 балла, причем даже с таким прокатом компоненты были выше, чем у Алиева. С такими баллами Коляды в команде российская сборная боролась бы за золото, но что толку теперь сожалеть. Михаил, конечно, уже потерял все шансы на попадание в число призеров и может кататься совершенно спокойно — терять больше нечего. Остался один прокат, чтобы продемонстрировать свой потенциал.

Юдзуру ХАНЮ Reuters

ХАНЮ НА ВЕРШИНЕ, ЧЕН НА ДНЕ

Лидерство после короткой программы захватил олимпийский чемпион Сочи, чемпион мира японец Юдзуру Ханю. По словам самого популярного фигуриста мира, он начал прыгать после травмы только две недели назад. Ханю показал прокат, который по своему восприятию был сравним с тем, что накануне сделали Алена Савченко и Бруно Массо в соревнованиях спортивных пар накануне.

Четверной сальхов, тройной аксель, каскад из тулупов 4+3 во второй половине программы — прыжковый набор был выполнен безупречно. Ну, а вращения и дорожку, а также все переходы у японца всегда были на высочайшем уровне. 111,68 — совсем немного Ханю не дотянул до своего осеннего мирового рекорда.

Следом за ним в короткой программе расположились испанец Хавьер Фернандес, японец Шома Уно и китаец Боян Цзинь. Причем последний ровно за такой же контент, как у Алиева, получил в итоге на 4,5 балла больше. Вот она, магия последней разминки.

Но эта магия никак не помогла одному из претендентов на медали американцу Натану Чену. Единственный в мире фигурист, владеющий всеми четверными прыжками, не сделал ничего. Включая и тройной аксель. Чену, как и Коляде, медаль не светит, а потому в произвольной программе он может творить то, к чему действительно готов.