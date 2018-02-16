Юдзуру Ханю подарит плюшевых Винни-Пухов болельщикам и жителям Южной Кореи
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Японский фигурист Юдзуру Ханю планирует подарить болельщикам и жителям Южной Кореи плюшевых
Винни-Пухов, которые были брошены на лед с трибун после его проката в короткой программе на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом Ханю рассказал журналистам.
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Ханю с ранних лет перед прокатами помимо коробки с салфетками и бутылки с водой кладет на бортик небольшую игрушку
«Я подарю все игрушки жителям Пхёнчхана и Каннына.
Ханю, олимпийский чемпион Сочи, выиграл короткую программу (111,68 балла). Вторым стал испанец Хавьер Фернандес (107,58). Третье место занял японец Сёма Уно (104,17). Фигуристы представят произвольную программу 17 февраля.
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