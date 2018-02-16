Фигурист Коляда снова упал и отказался общаться с журналистами
Российский фигурист Михаил Коляда допустил падение в короткой программе соревнований
мужчин-одиночников на Олимпийских играх в Пхенчхане. Как передает корреспондент «Ленты.ру», после выступления спортсмен отказался общаться с журналистами.
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Коляда допустил несколько ошибок и получил 86,69 балла, заняв восьмое место. Лучший результат в программе показал японец Юдзуру Ханю. Другой россиянин Дмитрий Алиев стал пятым, набрав 98,98 балла.
Ранее Коляда стал серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. После короткой программы, в которой он допустил несколько грубых ошибок и стал восьмым, Коляда подвергся критике со стороны титулованных российских фигуристов, включая Алексея Ягудина и Максима Транькова. Спортсмен реабилитировался в произвольной программе, заняв второе место, и помог сборной России завоевать серебряные медали.
Во время командных соревнований Коляда также отказывался отвечать на вопросы СМИ. После награждения он ограничился фразой: «Всем спасибо! Я люблю вас!».
Олимпиада в Пхенчхане продлится до 25 февраля.
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