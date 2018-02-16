Обзор дня: зачем же брали Шипачева?

И тренировка сборной накануне, и утренняя раскатка оставили гнетущее впечатление. Не важно, как закончится встреча со Словенией​, но тренерский штаб-то каков! После первого же поражения, во многом случайного и ставшего следствием общей расслабленности, он полностью перекроил звенья, которые наигрывались на сборах и в «базовых» клубах, и составил совершенно новые. Зачем же тогда мы тратили столько времени на то, чтобы эта сборная сыгралась?

Тренеры оставили в запасе, причем с облегчением, Шипачева. После внезапного отъезда в «Вегас» его отношения со Знарком окончательно расклеились, и возвращение ничего не изменило, а удаление в матче с Канадой на Кубке Первого канала добавило проблем. Настолько, что его не хотели брать в Корею. Можно было тогда уж пригласить Ткачева, — но он не из СКА, а клубная принадлежность на первом месте.

Я думал, выводы из проигрыша будут сделаны иные. Похоже, сборная приехала в Корею без четкого плана.

Вадим ШИПАЧЕВ Спорт-Экспресс

РЕЗУЛЬТАТ

Насколько помню, во времена, когда женской сборной России управлял Михаил Чеканов, Алексей Чистяков при каждом удобном случае старался вставить шпильку. Напрямую не мешал, но как только возникала возможность, делал что-то такое, чтобы все поняли: он хочет стать главным тренером и знает, как надо управлять командой. Не отпускал игроков на сбор, утверждая, что они лучше подготовятся в клубе, критиковал за любое поражение. Наконец, мечта осуществилась, Чеканова сняли, а Чистяков повез сборную на Олимпиаду.

Групповой этап мы завершили с разностью шайб 1−15.

Хорошо, что система розыгрыша дает еще один шанс побороться за медали, а не сразу покинуть олимпийскую деревню. Но за три игры я так и не понял, к чему и как готовилась команда. Ни одной осмысленной комбинации, все трясутся. Сборная Финляндии, абсолютно нашего уровня, в любой атаке делала по пять-семь точных передач, а у нас и вторая не всегда проходила. Теперь нам играть со Швейцарией. Она одержала три победы, и хотя две из них — над очень слабыми кореянками и японками, пока кажется, что мы ничем от них не отличаемся.

Алексей ЧИСТЯКОВ Reuters

В ПОИСКАХ ХОККЕЯ

Продолжаются уникальные для КХЛ разрывы контрактов с игроками, чьи команды не попали в плей-офф. Хоккеистов можно понять: если есть возможность поиграть, то почему бы ею не воспользоваться? Нелепо как-то уходить в отпуск 1 марта. Защитник Владимир Денисов поехал в Финляндию, расторгнув контракт с минским «Динамо». Что он получит? Семь матчей в регулярном чемпионате плюс плей-офф — а в Минске было бы две игры в тренировочном режиме. Из «Слована» в Швецию уехал американец Ник Эберт. Перед сезоном считалось, что он усилил братиславский клуб, хотя выше АХЛ раньше не поднимался. Сезон показал, что АХЛ и есть его уровень — Эберт чаще разочаровывал. Правда, в такой команде трудно отличиться.

С НОГ НА ГОЛОВУ