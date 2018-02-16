Обзор дня: зачем же брали Шипачева?
В мужской сборной произошли кардинальные изменения, женская разучилась играть при нынешнем тренере, а клубы КХЛ продолжают терять игроков.
И тренировка сборной накануне, и утренняя раскатка оставили гнетущее впечатление. Не важно, как закончится встреча со Словенией, но тренерский
Тренеры оставили в запасе, причем с облегчением, Шипачева. После внезапного отъезда в «Вегас» его отношения со Знарком окончательно расклеились, и возвращение ничего не изменило, а удаление в матче с Канадой на Кубке Первого канала добавило проблем. Настолько, что его не хотели брать в Корею. Можно было тогда уж пригласить Ткачева, — но он не из СКА, а клубная принадлежность на первом месте.
Я думал, выводы из проигрыша будут сделаны иные. Похоже, сборная приехала в Корею без четкого плана.
РЕЗУЛЬТАТ
Насколько помню, во времена, когда женской сборной России управлял Михаил Чеканов, Алексей Чистяков при каждом удобном случае старался вставить шпильку. Напрямую не мешал, но как только возникала возможность, делал
Групповой этап мы завершили с разностью шайб 1−15.
Хорошо, что система розыгрыша дает еще один шанс побороться за медали, а не сразу покинуть олимпийскую деревню. Но за три игры я так и не понял, к чему и как готовилась команда. Ни одной осмысленной комбинации, все трясутся. Сборная Финляндии, абсолютно нашего уровня, в любой атаке делала по
В ПОИСКАХ ХОККЕЯ
Продолжаются уникальные для КХЛ разрывы контрактов с игроками, чьи команды не попали в
С НОГ НА ГОЛОВУ
Меня всегда восхищает, когда клуб — большая корпорация — сваливает на хоккеистов все свои проблемы. Напомню, что в последней игре за ЦСК ВВС в ВХЛ на лед вышло всего 10 игроков, а запасным вратарем был номинальный защитник. Остальные забастовали
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