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16 февраля 2018, 9:41 | Лыжный спорт | БЕЛТА

Шканова планирует выступить на четвертой для себя зимней Олимпиаде

16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусская горнолыжница Мария Шканова заявила корреспонденту БЕЛТА, что в будущем планирует выступить на четвертой для себя зимней Олимпиаде.

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© Фото Белорусского лыжного союза

Сегодня в своей коронной дисциплине — слаломе — в Пхенчхане она показала 28-й результат и смогла войти в число 30 лучших. «Вторая попытка получилась хорошо, хотя первой стартовать всегда непросто, но скорость прохождения дистанции, техника были неплохими. Хотя в целом мой второй старт в слаломе получился немного сумбурным, так как опаздывала к нему. Обычно более спокойно подхожу к выступлению. Вдобавок в Корее надо уметь приспособиться к снегу. Он здесь отличается от того, что в Европе. При вираже лыжи теряют скорость, снег очень жесткий, надо аккуратно, а я люблю резкие повороты, но справилась. Удалось повысить свой результат по сравнению с Сочи, где я была 29-й в слаломе. В текущем сезоне это моя самая высокая позиция в этой дисциплине», — отметила Мария Шканова.

По мнению горнолыжницы, в Беларуси можно развивать этот вид спорта. «Есть неплохие базы в Силичах, Логойске. Для юношей, юниоров они вполне подходят для подготовки в слаломе. Однако для более высокого результата, конечно, надо готовиться на профессиональных, более длинных склонах. Трассу слалома легко подготовить по сравнению с другими дисциплинами в горнолыжном спорте, но и конкуренция в нем самая высокая», — добавила спортсменка.

Мария Шканова, для которой это уже третья Олимпиада в составе сборной Беларуси, планирует выступить в слаломе и на Играх в Пекине в 2022 году. Ближайшее старты после Игр в Пхенчхане она проведет в Германии на Кубке мира и в России.
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