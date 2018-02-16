Перетерпели: США показали, как надо было играть со Словакией

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Неудобный соперник для Штатов

Американцы не стали делать трагедию из сенсационного поражения от словенцев в стартовом матче Олимпиады, восприняв проигрыш достаточно спокойно. «Словения была лучше лишь в одном периоде. Но этого им хватило для победы», — невозмутимо сказал главный тренер сборной США Тони Гранато, отказавшись от серьёзных перемен в сочетаниях. Предыгровая тренировка также была очень короткой: команда собралась на небольшое собрание, а затем на полчаса вышла на лёд.

Однако даже небольшой взгляд на историю взаимоотношений американцев и словаков подсказывал, что излишняя самоуверенность может крайне негативно отразиться на любом из соперников. Последний раз эти команды встретились в середине ноября 2017 года на Кубке Германии, и тогда Словакия одержала победу со счётом 2:1, хотя «звёздно-полосатые» давили весь матч, имея трёхкратное преимущество по броскам. Что же касается официальных матчей на Олимпиадах, то их было всего три: в 1994-м году в Лиллехаммере была зафиксирована ничья 3:3, в Турине-2006 выиграли словаки (2:1), а в Сочи-2014 американцы разгромили соперника (7:1) за счёт отличных коллективных действий.

25 секунд на ответ

О том, что Словакия — не самый приятный соперник, подопечные Крэйга Рэмзи напомнили американцам уже на третьей минуте, когда лишь невезение помешало защитнику Михалу Чайковски открыть счёт хитрым броском из правого круга. Звоночек, прозвучавший у ворот Райана Запольски, был правильно истолкован сборной США, которая быстро добавила в активности и заставила соперника нарушить правила.

Удаление Марека Говорки было реализовано Райаном Донато, завершившим броском со средней дистанции сольный проход Троя Терри, но лидировать в счёте американцам удалось очень недолго. Спустя 25 секунд словаки нашли адекватный ответ: Суровы промчался по правому флангу, сделал передачу на ближнюю штангу, где шайба от клюшки Андрея Кудрны причудливо юркнула под рукой голкипера.

Сборная США старалась действовать первым номером — активную помощь в этом американцам оказывала удачная игра на вбрасываниях (17 — 4 после первого периода), однако общее давление долгое время никак не могло преобразоваться в качественный момент. Весь второй период подопечные Гранато провели в чужой зоне, дважды имели возможность забить в большинстве, но поймавший кураж вратарь Ян Лацо уверенно ликвидировал все опасности на своём пятачке. Под конец второй двадцатиминутки Словакия имела неплохую возможность выйти вперёд, но Ладиславу Надю не удалось поймать голкипера на противоходе: Запольски не зафикировал шайбу после выстрела с вершины правого круга, однако добить её никто из словацких хоккеистов не успел.

Дави на газ