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16 февраля 2018, 9:17 | Зимние | ТАСС

Российский сноубордист Олюнин в пятницу перенесет операцию в Южной Корее

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Николай Олюнин будет прооперирован в пятницу в Южной Корее в связи с переломом голени, полученным на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил тренер российских сноубордистов Денис Лампартер.

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«Будут [оперировать], сегодня», — сказал Лампартер.

В четверг на Олимпиаде проходили соревнования в сноуборд-кроссе. Олюнин упал в полуфинальном заезде и получил травму. Впоследствии у него был диагностирован перелом голени.

Представители тренерского штаба олимпийских атлетов из России изначально подали протест, посчитав, что травма была получена в результате столкновения с соперником. Однако протест был отклонен Международной федерацией лыжного спорта (FIS).
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