Российский сноубордист Олюнин в пятницу перенесет операцию в Южной Корее
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Николай Олюнин будет прооперирован в пятницу в Южной Корее в связи с переломом голени, полученным на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил тренер российских сноубордистов Денис Лампартер.
«Будут [оперировать], сегодня», — сказал Лампартер.
В четверг на Олимпиаде проходили соревнования в
Представители тренерского штаба олимпийских атлетов из России изначально подали протест, посчитав, что травма была получена в результате столкновения с соперником. Однако протест был отклонен Международной федерацией лыжного спорта (FIS).
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