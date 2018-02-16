Российский сноубордист Олюнин в пятницу перенесет операцию в Южной Корее

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«Будут [оперировать], сегодня», — сказал Лампартер.

В четверг на Олимпиаде проходили соревнования в сноуборд-кроссе. Олюнин упал в полуфинальном заезде и получил травму. Впоследствии у него был диагностирован перелом голени.

Представители тренерского штаба олимпийских атлетов из России изначально подали протест, посчитав, что травма была получена в результате столкновения с соперником. Однако протест был отклонен Международной федерацией лыжного спорта (FIS).