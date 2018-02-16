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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 8 5
13 Россия 0 2 5
весь медальный зачет
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16 февраля 2018, 8:10 | Биатлон | Lenta.Ru

Сбежавший от журналистов биатлонист Бабиков объяснил свой поступок

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о причинах отказа общения с журналистами. Слова спортсмена приводит корреспондент «Ленты.ру».

По мнению Бабикова, общение с представителями СМИ никогда не было для него проблемой: «Я понимаю, что зачастую язык мой — враг мой, но я отношусь к этому спокойно».

Однако спортсмен рассказал, что после гонки отморозил руки. «Если бы кто-то из вас видел, как я лежал и крючился от боли, как ко мне подходили и грелку подкладывали… Я просто отморозил руки и знал, что через несколько минут придет дикая боль, поэтому поспешил», — объяснил биатлонист случившееся.

15 февраля, спортсмен занял 16-е место в индивидуальной гонке. Победителем стал норвежец Йоханнес Бе. Второе место занял словенец Яков Фак, третье — австриец Доминик Ландертингер.

13 февраля Бабиков уклонился от общения с журналистами после гонки преследования на Играх в Пхенчхане. Чтобы избежать общения со СМИ, россиянин перелез через ограждение в микст-зоне.
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1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фак Я.
Словения
3.
Ландертингер Д.
Австрия
15.02.2018 14:30 Олимпийский турнир Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 48.03,8
2 Яков Фак Словения +05,5
3 Доминик Ландертингер Австрия +14,2
4 Себастьян Самуэльссон Швеция +29,1
5 Мартен Фуркад Франция +42,4
6 Беньямин Вегер Швейцария +48,6
7 Михал Крчмарж Чехия +01.15,5
8 Фредрик Линдстрем Швеция +01.22,1
9 Эрик Лессер Германия +01.27,3
10 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +01.36,7
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Биатлон

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