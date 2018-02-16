Сбежавший от журналистов биатлонист Бабиков объяснил свой поступок
Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о причинах отказа общения с журналистами. Слова спортсмена приводит корреспондент «Ленты.ру».
По мнению Бабикова, общение с представителями СМИ никогда не было для него проблемой: «Я понимаю, что зачастую язык мой — враг мой, но я отношусь к этому спокойно».
Однако спортсмен рассказал, что после гонки отморозил руки. «Если бы
15 февраля, спортсмен занял 16-е место в индивидуальной гонке. Победителем стал норвежец Йоханнес Бе. Второе место занял словенец Яков Фак, третье — австриец Доминик Ландертингер.
13 февраля Бабиков уклонился от общения с журналистами после гонки преследования на Играх в Пхенчхане. Чтобы избежать общения со СМИ, россиянин перелез через ограждение в
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|15.02.2018 14:30
|Олимпийский турнир
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|48.03,8
|2
|Яков Фак
|Словения
|+05,5
|3
|Доминик Ландертингер
|Австрия
|+14,2
|4
|Себастьян Самуэльссон
|Швеция
|+29,1
|5
|Мартен Фуркад
|Франция
|+42,4
|6
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+48,6
|7
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+01.15,5
|8
|Фредрик Линдстрем
|Швеция
|+01.22,1
|9
|Эрик Лессер
|Германия
|+01.27,3
|10
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+01.36,7