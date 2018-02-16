Сбежавший от журналистов биатлонист Бабиков объяснил свой поступок

По мнению Бабикова, общение с представителями СМИ никогда не было для него проблемой: «Я понимаю, что зачастую язык мой — враг мой, но я отношусь к этому спокойно».

Однако спортсмен рассказал, что после гонки отморозил руки. «Если бы кто-то из вас видел, как я лежал и крючился от боли, как ко мне подходили и грелку подкладывали… Я просто отморозил руки и знал, что через несколько минут придет дикая боль, поэтому поспешил», — объяснил биатлонист случившееся.

15 февраля, спортсмен занял 16-е место в индивидуальной гонке. Победителем стал норвежец Йоханнес Бе. Второе место занял словенец Яков Фак, третье — австриец Доминик Ландертингер.