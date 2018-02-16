Дацюк тренировался в звене с Гусевым и Капризовым перед матчем ОИ со словенцами
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Хоккеист команды олимпийских атлетов из России Павел Дацюк тренируется в одном звене с Никитой Гусевым и Кириллом Капризовым перед матчем Олимпиады-2018 со словенцами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Встреча со словенцами пройдет позднее в пятницу.
Полностью сочетания выглядят следующим образом:
вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;.
«белые»: Владислав Гавриков — Вячеслав Войнов; Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Сергей Калинин, Сергей Мозякин;.
«красные»: Никита Нестеров — Алексей Марченко; Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов;.
«синие»: Андрей Зубарев — Артем Зуб; Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов;.
«черные»: Богдан Киселевич — Егор Яковлев; Иван Телегин — Илья Каблуков — Михаил Григоренко.
В первом матче на олимпийском турнире россияне уступили словакам со счетом 2:3.
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