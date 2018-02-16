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16 февраля 2018, 4:52 | Хоккей | ТАСС

Дацюк тренировался в звене с Гусевым и Капризовым перед матчем ОИ со словенцами

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Хоккеист команды олимпийских атлетов из России Павел Дацюк тренируется в одном звене с Никитой Гусевым и Кириллом Капризовым перед матчем Олимпиады-2018 со словенцами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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© ИТАР-ТАСС

Встреча со словенцами пройдет позднее в пятницу.

Полностью сочетания выглядят следующим образом:

вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;.

«белые»: Владислав Гавриков — Вячеслав Войнов; Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Сергей Калинин, Сергей Мозякин;.

«красные»: Никита Нестеров — Алексей Марченко; Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов;.

«синие»: Андрей Зубарев — Артем Зуб; Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов;.

«черные»: Богдан Киселевич — Егор Яковлев; Иван Телегин — Илья Каблуков — Михаил Григоренко.

В первом матче на олимпийском турнире россияне уступили словакам со счетом 2:3.
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Хоккей

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