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16 февраля 2018, 4:53 | Хоккей | ТАСС

Шипачев и Марченко пропустят матч с командой Словении на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты команды олимпийских атлетов из России Вадим Шипачев и Алексей Марченко пропустят матч Олимпийских игр со словенцами. Об этом журналистам рассказал тренер команды Харийс Витолиньш.

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Встреча со словенцами пройдет позднее в пятницу.

«Шипачев и Марченко играть не будут. Словенцы активно играют, нужно быть готовыми, нельзя делать шибок, нужно играть в свою игру, забивать свои моменты, и все будет в порядке. Большинство всегда ключевое — если его реализовать и не пропустить в меньшинстве, то игра будет сделана. Это современный хоккей», — сказал Витолиньш.

В первом матче на олимпийском турнире россияне уступили словакам со счетом 2:3.
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Хоккей

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