Шипачев и Марченко пропустят матч с командой Словении на Олимпиаде

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча со словенцами пройдет позднее в пятницу.

«Шипачев и Марченко играть не будут. Словенцы активно играют, нужно быть готовыми, нельзя делать шибок, нужно играть в свою игру, забивать свои моменты, и все будет в порядке. Большинство всегда ключевое — если его реализовать и не пропустить в меньшинстве, то игра будет сделана. Это современный хоккей», — сказал Витолиньш.

В первом матче на олимпийском турнире россияне уступили словакам со счетом 2:3.