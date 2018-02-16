Число заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпиаде возросло до 244 человек

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Ранее сообщалось, что более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы из-за вспышки вируса. Они находятся на карантине. Их заменили 900 солдат, которые будут заниматься охраной правопорядка, пока персонал не сможет вернуться к своей работе.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">For all you norovirus watchers, the number of cases among staff and volunteers at <a href="https://twitter.com/hashtag/Pyeongchang2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Pyeongchang2018</a> has increased to 244.</p>— Nathan Fenno (@nathanfenno) <a href="https://twitter.com/nathanfenno/status/964300048749051904?ref_src=twsrc%5Etfw">16 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>