Число заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпиаде возросло до 244 человек
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Число заразившихся норовирусом в олимпийской зоне в южнокорейском Пхёнчхане, который принимает зимние Олимпийские игры, достигло 244 человек. Об этом сообщил журналист Los Angeles Times Нэйтан Фэнно в Twitter.
Ранее сообщалось, что более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы
Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.
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