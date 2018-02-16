Харийс Витолиньш: Кошечкин выйдет со Словенией
Старший тренер сборной России — о перестановках в составе перед второй игрой на олимпийском турнире.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Игорь РАБИНЕР
из Пхенчхана
— Направить тренировку на большинство решили после вчерашних неудачных розыгрышей?
— Это тоже повлияло. Подумали, что стоит еще больше обратить внимание на этот компонент, поэтому поменяли сочетания.
— Почему вывели из спецбригад Шипачева и Нестерова?
— Это тренерское решение — попробуем в таких сочетаниях.
— Гол Гаврикова поспособствовал тому, что он попал в спецбригаду?
— Нет.
— Почему на каждом турнире не идет реализация лишнего?
— Не знаю.
— Почему не получилось отработать большинство у игроков из базового клуба?
— Прошла всего одна игра. Оправданий нет, должны забивать хотя бы один гол при том мастерстве и с тем потенциалом по реализации большинства. Качество последнего паса и броска были низкими. Может, сказалась нервозность в первой игре.
— Гавриков и Барабанов не имеют практики в большинстве в СКА.
— Барабанов целый прошлый сезон играл в большинстве. В этом — поменьше, потому что поменялись хоккеисты. Он знает свое дело — игру перед воротами. Нам нужен хоккеист, который при броске не уйдет с его линии. Барабанов должен все подборы искать и закрывать вратаря.
— Поэтому он по ходу тренировки перешел в бригаду большинства вместо Широкова?
— Да, показалось, что не все клеится.
— Что скажете об игре Кошечкина?
— В поражении виноваты все. Вратарям очень трудно, когда в периоде всего несколько бросков. Ты стоишь и ждешь. Так что Василий — молодец, в конце предотвратил два выхода «один в ноль» и всегда нас держал в игре.
— Кто будет в воротах?
— Со Словенией Василий будет стоять. По полевым все скажем перед игрой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter