Харийс Витолиньш: Кошечкин выйдет со Словенией

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Игорь РАБИНЕР

из Пхенчхана

— Направить тренировку на большинство решили после вчерашних неудачных розыгрышей?

— Это тоже повлияло. Подумали, что стоит еще больше обратить внимание на этот компонент, поэтому поменяли сочетания.

— Почему вывели из спецбригад Шипачева и Нестерова? Из-за их ошибок?

— Это тренерское решение — попробуем в таких сочетаниях.

— Гол Гаврикова поспособствовал тому, что он попал в спецбригаду?

— Нет.

— Почему на каждом турнире не идет реализация лишнего?

— Не знаю. Где-то пас неточный, где-то шайба перескочила, и игроки начинают нервничать, поэтому решили подольше над этим поработать, чтобы получилось. Надеемся, завтра на игре позитивно скажется.

— Почему не получилось отработать большинство у игроков из базового клуба?

— Прошла всего одна игра. Оправданий нет, должны забивать хотя бы один гол при том мастерстве и с тем потенциалом по реализации большинства. Качество последнего паса и брос­ка были низкими. Может, сказалась нервозность в первой игре.

— Гавриков и Барабанов не имеют практики в большинстве в СКА.

— Барабанов целый прошлый сезон играл в большинстве. В этом — поменьше, потому что поменялись хоккеисты. Он знает свое дело — игру перед воротами. Нам нужен хоккеист, который при броске не уйдет с его линии. Барабанов должен все подборы искать и закрывать вратаря.

— Поэтому он по ходу тренировки перешел в бригаду большинства вместо Широкова?

— Да, показалось, что не все клеится.

— Что скажете об игре Кошечкина?

— В поражении виноваты все. Вратарям очень трудно, когда в периоде всего несколько бросков. Ты стоишь и ждешь. Так что Василий — молодец, в конце предотвратил два выхода «один в ноль» и всегда нас держал в игре.

— Кто будет в воротах?

— Со Словенией Василий будет стоять. По полевым все скажем перед игрой.