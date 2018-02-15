Выстрелы из «Калашникова» или подсчет падений: чего ждать от мужского турнира?

«В Пхенчхане нужно будет стрелять как автомат Калашникова», — делился своим настроем на Олимпийские игры после чемпионата Европы израильский фигурист Алексей Быченко. Впрочем, ему это почти удалось: именно Быченко стал вторым после короткой программы в командном турнире, обойдя Парика Чана и Натана Чена. Однако едва ли кто-либо их участников мужского турнира сможет дать такую характеристику уровню своей подготовки.

Этот сезон вообще для мужчин складывается непросто: олимпийский чемпион Сочи Юдзуру Ханю в последний раз выходил на соревновательный лед еще в ноябре прошлого года на московском этапе «Гран-при», Партик Чан с Хавьером Фернандесом по разным причинам не смогли попасть в финал серии, а китайцу Бояну Цзиню приходилось сниматься с него из-за травмы. Даже победитель Финала американец Натан Чен дрогнул в командном турнире. В итоге, по общему уровню, демонстрируемому по ходу сезона, можно выделить только японца Сому Уно. Плюс никуда не исчезает Патрик Чан: теперь у него есть титул олимпийского чемпиона, можно расслабиться и кататься в свое удовольствие.

ВОССТАТЬ ИЗ ПЕПЛА

Если говорить о россиянах, то многие по-прежнему ждут сильного проката от Михаила Коляды. Кто-то удивится: как это возможно после такого провала в командном турнире? Все дело в том, что по ходу этого сезона фигурист поменял восприятие нашего места в сложном мировом мужском одиночном катании. Сначала набрал фантастические 103,13 балла в Пекине по ходу серии «Гран-при,» потом не добрал всего один тройной прыжок до победы в финале серии. В этот момент и появилось осознание: а ведь потенциально мы на одной доске с лидерами, а не просто способны биться за место в десятке.

Хотя такого рода вера всегда повышает и уровень ожиданий. Если ты их не оправдываешь — берегись, потому что сгоришь в пламени критики за провал. Судя по произвольной программе в командном турнире из пепла Михаил все-таки восстать смог. И будет странно, если психологически на него по-прежнему будет что-то давить: страшнее пройденной им шоковой терапии ничего быть не может. Чего хочется пожелать фигуристу, так это, чтобы какая-то сила помогла ему выехать высоченный и почти самый лучший по технике в мире четверной лутц. Это придало бы фигуристу уверенности и позволило бы бороться с лидерами при условии, что все остальные элементы, в том числе тройной аксель остались бы на своих местах. Но даже при благоприятном исходе многое все равно будет зависеть от прокатов соперников.

ДЕБЮТАНТСКИЙ КАРТ-БЛАНШ АЛИЕВА

Что касается нашего второго представителя в мужском турнире Дмитрия Алиева, то для него весь ажиотаж, связанный с выступлением его напарника по сборной в командном турнире пошел только на пользу. Если после серебра на чемпионате Европы многие начали видеть в нем очередного спасителя, то после начала фигурного катания в Пхенчхане все стихло. А это значит, что у Алиева и его тренера развязаны руки в плане выбора стратегии, и никто их не осудит: сделать ставку на надежность и чистоту, как на чемпионате Европы или сразу количеством четверных включаться в гонку.

Ведь при том, как складывался для фигуриста сезон с травмами и неудачами, само попадание на Олимпийские игры для Дмитрия уже победа. Насколько конкурентоспособны его московские 274,06 балла с тремя четверными тулупами на две программы? На прошлогоднем чемпионате мира это был бы уровень седьмого места, в финале последнего «Гран-при» — четвертое вслед за Колядой, Уно и Ченом.

БИТВА НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

После соревнований мужчин-одиночников в Сочи было много разговоров о том, что Юдзуру Ханю стал олимпийским чемпионом с двумя падениями. Что же, это, мол, за чемпионское катание такое? Однако на этой Олимпиаде повторение такого сценария очень даже вероятно: ведь ставка на четверные существенно возросла.

Если в произвольной программе Ханю в 2014 году было только два «младших» четверных, сальхов и тулуп, то в финале «Гран-при» текущего сезона Чен и Уно делали уже по пять четверных! Причем в ходу и более дорогие по баллам флип, лутц и риттбергер. Это будет сумасшедший бой на пределе человеческих возможностей, где неизвестно, что сыграет: прагматизм или риск. Понятно только одно: остаться безнадежно избитыми в нем точно не хочется.