Выстрелы из «Калашникова» или подсчет падений: чего ждать от мужского турнира?
В пятницу на Олимпиаде в борьбу на медали вступают
мужчины-одиночники.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«В Пхенчхане нужно будет стрелять как автомат Калашникова», — делился своим настроем на Олимпийские игры после чемпионата Европы израильский фигурист Алексей Быченко. Впрочем, ему это почти удалось: именно Быченко стал вторым после короткой программы в командном турнире, обойдя Парика Чана и Натана Чена. Однако едва ли
Этот сезон вообще для мужчин складывается непросто: олимпийский чемпион Сочи Юдзуру Ханю в последний раз выходил на соревновательный лед еще в ноябре прошлого года на московском этапе «Гран-при», Партик Чан с Хавьером Фернандесом по разным причинам не смогли попасть в финал серии, а китайцу Бояну Цзиню приходилось сниматься с него
ВОССТАТЬ ИЗ ПЕПЛА
Если говорить о россиянах, то многие
Хотя такого рода вера всегда повышает и уровень ожиданий. Если ты их не оправдываешь — берегись, потому что сгоришь в пламени критики за провал. Судя по произвольной программе в командном турнире из пепла Михаил
ДЕБЮТАНТСКИЙ
Что касается нашего второго представителя в мужском турнире Дмитрия Алиева, то для него весь ажиотаж, связанный с выступлением его напарника по сборной в командном турнире пошел только на пользу. Если после серебра на чемпионате Европы многие начали видеть в нем очередного спасителя, то после начала фигурного катания в Пхенчхане все стихло. А это значит, что у Алиева и его тренера развязаны руки в плане выбора стратегии, и никто их не осудит: сделать ставку на надежность и чистоту, как на чемпионате Европы или сразу количеством четверных включаться в гонку.
Ведь при том, как складывался для фигуриста сезон с травмами и неудачами, само попадание на Олимпийские игры для Дмитрия уже победа. Насколько конкурентоспособны его московские 274,06 балла с тремя четверными тулупами на две программы? На прошлогоднем чемпионате мира это был бы уровень седьмого места, в финале последнего «Гран-при» — четвертое вслед за Колядой, Уно и Ченом.
БИТВА НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
После соревнований
Если в произвольной программе Ханю в 2014 году было только два «младших» четверных, сальхов и тулуп, то в финале «Гран-при» текущего сезона Чен и Уно делали уже по пять четверных! Причем в ходу и более дорогие по баллам флип, лутц и риттбергер. Это будет сумасшедший бой на пределе человеческих возможностей, где неизвестно, что сыграет: прагматизм или риск. Понятно только одно: остаться безнадежно избитыми в нем точно не хочется.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter