Дмитрий Губерниев: Пихлер должен сказать: «Спасибо, Дима, ты мне помог»
Известный телеведущий — о своем добром друге Вольфганге Пихлере, чьи подопечные на этой Олимпиаде уже выиграли золото и серебро.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Владимир ИВАНОВ
из Пхенчхана
— У меня всегда было совершенно замечательное отношение к Вольфгангу Пихлеру, — заверил Губерниев. — Даже в те минуты, когда я подвергал его жесткой критике. Конечно, сейчас я поздравляю его, ведь он,
— Вы ведь уже виделись?
— Да, и он отреагировал очень жестко. Хотя мы с ним помирились, он сейчас очень боевитый. На что, кстати, имеет полное право. Но если
А КАПЕЛЛО — КРУТОЙ ТРЕНЕР?
— Пихлер — крутой тренер?
— Сейчас — да. А на Олимпийских играх в Сочи, конечно, нет! Послушайте, Фабио Капелло — крутой тренер?
— Да.
— Но в сборной России он работал бог знает как. Такое бывает. Ложка к обеду хороша. И я не отказываюсь ни от одного из своих слов, произнесенных где бы то ни было. В своих репортажах говорю только правду. За это, полагаю, их и любят.
— Пихлер сказал, что, если бы ему нормально дали поработать в России — он подготовил бы олимпийского чемпиона в нашей стране.
— Кто дал бы?
— Руководство. Тренеры, которые ему не доверяли.
— Сейчас можно говорить все, что угодно. Но доверие со стороны товарища миллиардера было полное! Со стороны Сергея Кущенко тоже.
— Но только в первый год. Потом ему оставили маленькую группу.
— Так ему досталась целая когорта олимпийских чемпионок. Где они все? Седова и Токарева попадали в десятку — где они? С одной командой получается, с другой — нет. Это жизнь, это — спорт. Мы — люди, и не можем стоять на месте. Я убежден, что сейчас Пихлер взялся за учебники, проконспектировал все то, что делал Александр Привалов — и выдал
Сейчас Пихлер можно сколько угодно рассказывать, какой плохой Губерник, но я хочу сказать, что, пройдя через мою критику, он стал сильнее. Его
В БИАТЛОНЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕМЕНЫ
— Нужен ли Пихлер нынешней сборной России?
— Боже сохрани. А зачем?
— В ней не все хорошо.
— У нас что, тренеров мало? Иностранца мы сейчас вообще не потянем, времена не те. Нужно обращать внимание на тех, кто ходит рядом. Кто у нас в соседней Финляндии? Правильно, Анатолий Хованцев. Совершенно бездарно отправленный в отставку тем, кто, между прочим, приглашал Пихлера. Не будем называть фамилии, нам не до американского баскетбола. Дальше: Валерий Польховский, Владимир Аликин.
— Возвращаемся к истокам?
— А эти люди в расцвете сил, они не сказали своего последнего слова в биатлоне. Кто еще? Ну, можно позвать Зигфрида Мазе. Но мы его уже, насколько я понимаю, приглашали. Сегодня он тоже доказал, что большой молодец.
— Думаю, Мазе еще подороже Пихлера будет.
— Это правда. Поэтому сложно об этом говорить. Да я и не думаю, что нам сейчас нужен иностранец. Нам
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter