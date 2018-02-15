Дмитрий Губерниев: Пихлер должен сказать: «Спасибо, Дима, ты мне помог»

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Владимир ИВАНОВ

из Пхенчхана

— У меня всегда было совершенно замечательное отношение к Вольфгангу Пихлеру, — заверил Губерниев. — Даже в те минуты, когда я подвергал его жесткой критике. Конечно, сейчас я поздравляю его, ведь он, наконец-то, подготовил олимпийскую чемпионку. Причем абсолютно сенсационную. Раньше у него было два лидера мирового биатлона, но ни Магдалена Форсберг, ни Хелена Экхольм при всех своих титулах так и не выиграли Олимпийские игры. А Анна Карин Зидек и Бьорн Ферри — это немного другая история. Теперь же блистают Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг, у которых Пихлер — личный тренер. Так что я снимаю перед Вольфгангом шляпу.

— Вы ведь уже виделись?

— Да, и он отреагировал очень жестко. Хотя мы с ним помирились, он сейчас очень боевитый. На что, кстати, имеет полное право. Но если все-таки возвращаться к событиям четырехлетней давности, то могу повторить: все, что происходило с российской сборной — форменное вредительство. И пусть он сейчас не рассказывает, что ему кто-то мешал. Миллион евро за три года заработал. Молодец! Плюс получил бесценный опыт. Этот российский этап неудач и трансформировался сейчас в совершенно фантастическую пихлеровскую историю. Искренне счастлив за него. Он большой молодец. Признаю, что сейчас он доказал свое тренерское величие.

А КАПЕЛЛО — КРУТОЙ ТРЕНЕР?

— Пихлер — крутой тренер?

— Сейчас — да. А на Олимпийских играх в Сочи, конечно, нет! Послушайте, Фабио Капелло — крутой тренер?

— Да.

— Но в сборной России он работал бог знает как. Такое бывает. Ложка к обеду хороша. И я не отказываюсь ни от одного из своих слов, произнесенных где бы то ни было. В своих репортажах говорю только правду. За это, полагаю, их и любят.

— Пихлер сказал, что, если бы ему нормально дали поработать в России — он подготовил бы олимпийского чемпиона в нашей стране.

— Кто дал бы?

— Руководство. Тренеры, которые ему не доверяли.

— Сейчас можно говорить все, что угодно. Но доверие со стороны товарища миллиардера было полное! Со стороны Сергея Кущенко тоже.

— Но только в первый год. Потом ему оставили маленькую группу.

— Так ему досталась целая когорта олимпийских чемпионок. Где они все? Седова и Токарева попадали в десятку — где они? С одной командой получается, с другой — нет. Это жизнь, это — спорт. Мы — люди, и не можем стоять на месте. Я убежден, что сейчас Пихлер взялся за учебники, проконспектировал все то, что делал Александр Привалов — и выдал на-гора. Вольфганг — молодец, он учится. И сейчас мы можем только рукоплескать сборной Швеции. Но вместе с тем и горевать, ведь он сделал все, чтобы российская команда была невзрачной на домашней Олимпиаде. Кубок наций — это не победа. У него была сама Ольга Зайцева. Какие места она занимала при Пихлере на чемпионатах мира? Не призовые! И это колоссальная трагедия. Моя, как комментатора и Ольги — как спортсменки. А ведь ему доверяли все безгранично. Вместе с тем хочу его безгранично поблагодарить за поддержку российских барышень. И Зайцеву, и Яну Романову он защищает!

Сейчас Пихлер можно сколько угодно рассказывать, какой плохой Губерник, но я хочу сказать, что, пройдя через мою критику, он стал сильнее. Его немецко-шведская сталь закалилась! Так что, Вольфганг, ты должен сказать: «Спасибо, Дима, ты мне помог».

В БИАТЛОНЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕМЕНЫ

— Нужен ли Пихлер нынешней сборной России?

— Боже сохрани. А зачем?

— В ней не все хорошо.

— У нас что, тренеров мало? Иностранца мы сейчас вообще не потянем, времена не те. Нужно обращать внимание на тех, кто ходит рядом. Кто у нас в соседней Финляндии? Правильно, Анатолий Хованцев. Совершенно бездарно отправленный в отставку тем, кто, между прочим, приглашал Пихлера. Не будем называть фамилии, нам не до американского баскетбола. Дальше: Валерий Польховский, Владимир Аликин.

— Возвращаемся к истокам?

— А эти люди в расцвете сил, они не сказали своего последнего слова в биатлоне. Кто еще? Ну, можно позвать Зигфрида Мазе. Но мы его уже, насколько я понимаю, приглашали. Сегодня он тоже доказал, что большой молодец.

— Думаю, Мазе еще подороже Пихлера будет.