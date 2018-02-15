Ян Муршак: Мы можем обыграть Россию
Накануне матча Россия — Словения спецкор «СЭ» взял эксклюзивное интервью у лидера словенцев, бывшей звезды ЦСКА, в Пхенчхане сделавшего дубль в сенсационной победе балканской сборной над США — 3:2.
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Игорь РАБИНЕР
из Пхенчхана
30-летний форвард сборной Словении еще совсем недавно находился на отличном счету в КХЛ. В течение большей части четырех сезонов в составе ЦСКА Ян Муршак был уважаемым нападающим топ-6 сильной команды, и лишь после перехода армейского клуба в статус одного из базовых для сборной России утерял прежний статус. Летом он перешел в нижегородское «Торпедо», где за него мертвой хваткой уцепились травмы. В итоге в декабре словенец, в молодости недолго поигравший за «Детройт» вместе с Павлом Дацюком, проследовал в шведскую «Фрелунду».
Болячки свои он, судя по всему, залечил сполна. Иначе вряд ли стал бы супергероем матча США — Словения, на 59-й минуте которого сравнял счет, а на первой минуте овертайма забил победный гол. После таких подвигов я даже удивился, когда после тренировки за день до матча с Россией с Муршаком не собралась пообщаться толпа наших репортеров.
МОЖЕТ, ЕЩЕ ВЕРНУСЬ В КХЛ
— Есть ли у вас
— Мотивация, конечно, будет большой, но дело не в том, что мне
Моей задачей в первую очередь было разобраться со своим здоровьем и полностью восстановиться. После чего — начать получать удовольствие от хоккея. А потом, как знать, возможно, я вернусь назад в КХЛ, если будет такой шанс. Впрочем, мне сейчас нравится в Швеции. Игра идет, команда нравится. Мне не на что там пожаловаться. Поэтому не жалею о решении покинуть Россию и направиться в Швецию.
— Верите, что можете обыграть Россию? И насколько эту веру укрепляют оба результата первого дня в группе?
— Конечно, это возможно. Каждый имеет шанс обыграть каждого на этом турнире. При определенной степени удачи мы можем победить Россию. Мы не ждем слишком многого, а просто хотим играть в свой хоккей — настолько хорошо, насколько сможем. Сражаться, отдать игре всех себя — и даже если результат будет не в нашу пользу, нам должно быть не о чем жалеть. Нам нужно сделать игру для русских максимально сложной!
У ДАЦЮКА В «ДЕТРОЙТЕ» УЧИЛСЯ НА КАЖДОЙ ТРЕНИРОВКЕ
— Завтра вы встретитесь со многими игроками, которых отлично знаете по выступлениям в КХЛ. Кого будете особенно рады увидеть?
— Знаю всех без исключения — кого лично, кого по игре против них. Всегда рад видеть парней, с которыми выступал за ЦСКА. С большинством уже успел поболтать в олимпийской деревне — Сорокиным, Андроновым, Киселевичем… С кем пока не виделись — с Телегиным. Надеюсь, этот момент впереди.
У России — очень сильная команда, и ее поражение от Словакии не означает абсолютно ничего. Она остается фаворитом турнира. Нам будет сложно играть с россиянами завтра, но выходить на лед против таких команд и хоккеистов — большая привилегия. И, надеюсь, мы сможем добиться достойного результата.
— Не шутили с армейцами относительно предстоящего матча? Споры на бутылочку
— Мы вообще не говорили об игре! Обсуждали только бытовые вещи. Кто как живет. Нам же не удавалось толком пообщаться с того времени, когда я покинул ЦСКА, а здесь выдалась такая возможность. Зачем тратить время на разговоры о хоккее, если нам и без того было что обсудить? (улыбается).
— Можете вспомнить о временах в «Детройте», когда вы играли вместе с Павлом Дацюком? Какими глазами вы, тогда молодой игрок, смотрели на Волшебника? И с какими эмоциями выйдете против него в Пхенчхане?
— С Павлом мы тоже немного пообщались в деревне. Я многому у него научился. Дацюк и Хенрик Зеттерберг были моими идолами в то время, когда я находился в «Детройте». Нужно понимать свое счастье, когда играешь бок о бок с хоккеистами такого уровня и учишься у них на каждой тренировке, разговариваешь после них. Это было просто великолепно, и я никогда этого не забуду. О Павле сказано очень много. И выйти против него на лед — это огромная честь.
МЫ НЕ МОЖЕМ ИГРАТЬ ПРОТИВ РОССИИ В
— Стало ли поражение России от Словакии для вас большим сюрпризом?
— Да, стало. Но я разговаривал с некоторыми людьми, которые видели эту игру. Все мне сказали, что Россия доминировала весь матч, но Словакия блокировала массу бросков и забила свои голы на контратаках. Иногда такие вещи происходят. Сам сталкивался с подобными случаями в ЦСКА. Но не думаю, что в российской команде
— Вы же будете играть против россиян в таком же стиле, как словаки?
— Конечно, у России на бумаге более сильная команда. Масса отличных, техничных хоккеистов. Поэтому мы не можем играть с ними в
— Можете назвать день матча с США самым счастливым в вашей профессиональной карьере? Победа, два решающих гола — о таком можно было только мечтать.
— Один из самых счастливых — точно. Но говорить надо не обо мне, а о всей команде. Только поэтому мы и победили — потому что играли все как один. Мы хорошо друг друга знаем, ведь в Словении не такой большой выбор игроков. С одними и теми же парнями играли и на юниорском, и на молодежном, и на взрослом уровне. И, конечно, для Словении эта победа стала одной из самых больших в истории.
Может, и самой большой — если посмотреть на название страны, против которой мы играли. Но когда мы обыграли Словакию на Олимпиаде в Сочи со многими энхаэловцами в составе наших соперников, это тоже была серьезнейшая победа.
О СОЧИ У НАС ОСТАЛИСЬ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
— Для вас важно показать всему миру, что Словения в хоккее — это не только Анже Копитар?
— Конечно. Анже — большая часть нашей сборной, и очень жаль, что он не может быть здесь с нами. Мы бы играли еще лучше, если бы Копитар был в составе. Но с этим ничего не поделаешь, и я рад, что другие парни, у которых появился шанс, воспользовались им и выиграли первый матч. Но он — только первый. И очень надеюсь, что мы докажем: с Америкой на нашей стороне была не только удача.
— Вы с Копитаром общались перед началом турнира или после победы над американцами? Он вас поздравлял?
— Лично я — нет. Но знаю, что он общается с некоторыми парнями из команды, поддерживает нас изо всех сил. Просто в НХЛ сейчас нет перерыва, и у него есть много вещей, которые он должен делать каждый день — тренироваться, играть. Но не сомневаюсь, что душой он с нами.
— Вы упоминали о победе над Словакией в Сочи. Можете сравнить ощущения от этих двух таких разных Олимпиад — с энхаэловцами и без них?
— Разница еще и в том, что прошлая Олимпиада была для нашей команды первой. Мы, словенцы, изумлялись всему, что в Сочи происходило. Сейчас уже немного попривыкли. Но быть на Играх — всегда здорово. В 2014 году присутствие энхаэловцев сделало турнир сложнее и интереснее, и, считаю, очень плохо, что игроки из НХЛ не смогли приехать на этот раз. О Сочи у нас остались только великолепные воспоминания. Здесь, конечно, все немного иначе.
— Корея для вас — счастливая страна. В 2014 году Словения здесь выиграла чемпионат мира во втором по счету дивизионе, а вы были признаны лучшим нападающим турнира. И вот теперь — два гола в первом же матче.
— (Смеется) Если посмотреть на все под таким углом, то да. И это при том, что мне всегда доставляло сложности совладать с разницей во времени. Сейчас тоже все началось хорошо. Не уверен, что смог бы жить здесь постоянно, но приехать, провести несколько игр — я всегда получал от этого удовольствие.
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