Ян Муршак: Мы можем обыграть Россию

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Игорь РАБИНЕР

из Пхенчхана

30-летний форвард сборной Словении еще совсем недавно находился на отличном счету в КХЛ. В течение большей части четырех сезонов в составе ЦСКА Ян Муршак был уважаемым нападающим топ-6 сильной команды, и лишь после перехода армейского клуба в статус одного из базовых для сборной России утерял прежний статус. Летом он перешел в нижегородское «Торпедо», где за него мертвой хваткой уцепились травмы. В итоге в декабре словенец, в молодости недолго поигравший за «Детройт» вместе с Павлом Дацюком, проследовал в шведскую «Фрелунду».

Болячки свои он, судя по всему, залечил сполна. Иначе вряд ли стал бы супергероем матча США — Словения, на 59-й минуте которого сравнял счет, а на первой минуте овертайма забил победный гол. После таких подвигов я даже удивился, когда после тренировки за день до матча с Россией с Муршаком не собралась пообщаться толпа наших репортеров. Пресс-атташе словенцев любезно извлек уже переодевшегося лысого форварда из раздевалки, и мы десять минут совершенно спокойно беседовали по-английски один на один. Предложив Яну выбрать, на каком языке ему сподручнее общаться, — по-английски или по-русски, в ответ услышал: «In English».

МОЖЕТ, ЕЩЕ ВЕРНУСЬ В КХЛ

— Есть ли у вас какие-то особенные личные чувства накануне завтрашнего матча с Россией? Вам есть что доказывать каким-то людям и клубам в нашей стране после декабрьского отъезда в Швецию?

— Мотивация, конечно, будет большой, но дело не в том, что мне кому-то что-то надо доказывать. Я играл в России четыре с половиной года, мне в ней нравилось. И мне повезло играть в такой сильной команде, как ЦСКА, на протяжении нескольких лет. Но в последние пару сезонов у меня начались сложные времена из-за травм. Я не мог понять, что происходит — поэтому и решил уехать.

Моей задачей в первую очередь было разобраться со своим здоровьем и полностью восстановиться. После чего — начать получать удовольствие от хоккея. А потом, как знать, возможно, я вернусь назад в КХЛ, если будет такой шанс. Впрочем, мне сейчас нравится в Швеции. Игра идет, команда нравится. Мне не на что там пожаловаться. Поэтому не жалею о решении покинуть Россию и направиться в Швецию.

— Верите, что можете обыграть Россию? И насколько эту веру укрепляют оба результата первого дня в группе?

— Конечно, это возможно. Каждый имеет шанс обыграть каждого на этом турнире. При определенной степени удачи мы можем победить Россию. Мы не ждем слишком многого, а просто хотим играть в свой хоккей — настолько хорошо, насколько сможем. Сражаться, отдать игре всех себя — и даже если результат будет не в нашу пользу, нам должно быть не о чем жалеть. Нам нужно сделать игру для русских максимально сложной!

У ДАЦЮКА В «ДЕТРОЙТЕ» УЧИЛСЯ НА КАЖДОЙ ТРЕНИРОВКЕ

— Завтра вы встретитесь со многими игроками, которых отлично знаете по выступлениям в КХЛ. Кого будете особенно рады увидеть?

— Знаю всех без исключения — кого лично, кого по игре против них. Всегда рад видеть парней, с которыми выступал за ЦСКА. С большинством уже успел поболтать в олимпийской деревне — Сорокиным, Андроновым, Киселевичем… С кем пока не виделись — с Телегиным. Надеюсь, этот момент впереди.

У России — очень сильная команда, и ее поражение от Словакии не означает абсолютно ничего. Она остается фаворитом турнира. Нам будет сложно играть с россиянами завтра, но выходить на лед против таких команд и хоккеистов — большая привилегия. И, надеюсь, мы сможем добиться достойного результата.

— Не шутили с армейцами относительно предстоящего матча? Споры на бутылочку чего-то хорошего не затевали?

— Мы вообще не говорили об игре! Обсуждали только бытовые вещи. Кто как живет. Нам же не удавалось толком пообщаться с того времени, когда я покинул ЦСКА, а здесь выдалась такая возможность. Зачем тратить время на разговоры о хоккее, если нам и без того было что обсудить? (улыбается).

— Можете вспомнить о временах в «Детройте», когда вы играли вместе с Павлом Дацюком? Какими глазами вы, тогда молодой игрок, смотрели на Волшебника? И с какими эмоциями выйдете против него в Пхенчхане?

— С Павлом мы тоже немного пообщались в деревне. Я многому у него научился. Дацюк и Хенрик Зеттерберг были моими идолами в то время, когда я находился в «Детройте». Нужно понимать свое счастье, когда играешь бок о бок с хоккеистами такого уровня и учишься у них на каждой тренировке, разговариваешь после них. Это было просто великолепно, и я никогда этого не забуду. О Павле сказано очень много. И выйти против него на лед — это огромная честь.

МЫ НЕ МОЖЕМ ИГРАТЬ ПРОТИВ РОССИИ В ХОККЕЙ-ХОККЕЙ

— Стало ли поражение России от Словакии для вас большим сюрпризом?

— Да, стало. Но я разговаривал с некоторыми людьми, которые видели эту игру. Все мне сказали, что Россия доминировала весь матч, но Словакия блокировала массу бросков и забила свои голы на контратаках. Иногда такие вещи происходят. Сам сталкивался с подобными случаями в ЦСКА. Но не думаю, что в российской команде из-за этого началась какая-то нервозность, которая приведет к каким-то проблемам. Уверен, что случившееся только объединит парней, и на завтрашний матч с нами они выйдут сильными.

— Вы же будете играть против россиян в таком же стиле, как словаки?

— Конечно, у России на бумаге более сильная команда. Масса отличных, техничных хоккеистов. Поэтому мы не можем играть с ними в хоккей-хоккей. Нам придется сконцентрироваться на обороне, и если мы хотим добиться положительного результата, нам придется блокировать множество бросков и надежно действовать в защите. Для нашей команды главное — не утрачивать собранности на протяжении всех 60 минут, концентрироваться на следовании своей системе, стараться насколько это возможно. И посмотрим, каким будет результат.

— Можете назвать день матча с США самым счастливым в вашей профессиональной карьере? Победа, два решающих гола — о таком можно было только мечтать.

— Один из самых счастливых — точно. Но говорить надо не обо мне, а о всей команде. Только поэтому мы и победили — потому что играли все как один. Мы хорошо друг друга знаем, ведь в Словении не такой большой выбор игроков. С одними и теми же парнями играли и на юниорском, и на молодежном, и на взрослом уровне. И, конечно, для Словении эта победа стала одной из самых больших в истории.

Может, и самой большой — если посмотреть на название страны, против которой мы играли. Но когда мы обыграли Словакию на Олимпиаде в Сочи со многими энхаэловцами в составе наших соперников, это тоже была серьезнейшая победа.

О СОЧИ У НАС ОСТАЛИСЬ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

— Для вас важно показать всему миру, что Словения в хоккее — это не только Анже Копитар?

— Конечно. Анже — большая часть нашей сборной, и очень жаль, что он не может быть здесь с нами. Мы бы играли еще лучше, если бы Копитар был в составе. Но с этим ничего не поделаешь, и я рад, что другие парни, у которых появился шанс, воспользовались им и выиграли первый матч. Но он — только первый. И очень надеюсь, что мы докажем: с Америкой на нашей стороне была не только удача.

— Вы с Копитаром общались перед началом турнира или после победы над американцами? Он вас поздравлял?

— Лично я — нет. Но знаю, что он общается с некоторыми парнями из команды, поддерживает нас изо всех сил. Просто в НХЛ сейчас нет перерыва, и у него есть много вещей, которые он должен делать каждый день — тренироваться, играть. Но не сомневаюсь, что душой он с нами.

— Вы упоминали о победе над Словакией в Сочи. Можете сравнить ощущения от этих двух таких разных Олимпиад — с энхаэловцами и без них?

— Разница еще и в том, что прошлая Олимпиада была для нашей команды первой. Мы, словенцы, изумлялись всему, что в Сочи происходило. Сейчас уже немного попривыкли. Но быть на Играх — всегда здорово. В 2014 году присутствие энхаэловцев сделало турнир сложнее и интереснее, и, считаю, очень плохо, что игроки из НХЛ не смогли приехать на этот раз. О Сочи у нас остались только великолепные воспоминания. Здесь, конечно, все немного иначе.

— Корея для вас — счастливая страна. В 2014 году Словения здесь выиграла чемпионат мира во втором по счету дивизионе, а вы были признаны лучшим нападающим турнира. И вот теперь — два гола в первом же матче.

— (Смеется) Если посмотреть на все под таким углом, то да. И это при том, что мне всегда доставляло сложности совладать с разницей во времени. Сейчас тоже все началось хорошо. Не уверен, что смог бы жить здесь постоянно, но приехать, провести несколько игр — я всегда получал от этого удовольствие.