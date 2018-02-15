Золото в лыжах выиграла астматик. И это законно
24-летняя норвежка Рагнхиль Хага, ставшая чемпионкой Олимпиады на дистанции 10 км свободным стилем, входит в число
спортсменов-астматиков.
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Лыжные гонки. Пхенчхан (Корея). XXIII Олимпийские зимние игры. Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (С)
1. Рагнхиль Хага (Норвегия) — 25.00,5
2. Шарлотта Калла (Швеция) — 25.20,8
3. Марит Бьорген (Норвегия) — 25.32,4
3. Криста Пармакоски (Финляндия) — 25.32,4
5. Джессика Диггинс (США) — 25.35,7
6. Натали фон Зибенталь (Швейцария) — 25.50,3
8. Анастасия СЕДОВА (Россия) — 26.07,8
10. Анна НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) — 26.24,8
17. Алиса ЖАМБАЛОВА (Россия) — 26.57,8.
По данным норвежских СМИ, Хаге официально поставлен диагноз «астма», и она пользуется специальными препаратами, в том числе и с помощью ингалятора. При этом неизвестно, какое лекарство она принимает, и владеет ли терапевтическим исключением (TUE) — ряд препаратов против этого заболевания разрешены к применению без оформления TUE.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ
Тема норвежских астматиков давно не дает покоя публике, то затихая, то разгораясь с новой силой. При этом история обрастает мифами и фейками — как, например, в случае с биатлонистом Оле Эйнаром Бьорндаленом, которого некоторые называют астматиком, хотя он никогда не страдал этим заболеванием. Новая волна поднялась незадолго до старта Олимпиады, когда стало известно, что сборная Норвегии привезла в Пхенчхан 6000 доз лекарств от астмы.
Диагноз «астма» для обывателя звучит страшно, но у этого заболевания есть довольно много типов. И в данном случае речь идет о так называемой спортивной астме —
Однако концентрация этого вещества в организме не должна превышать определенный порог. Например, именно на этом погорел норвежец Мартин Сундбю — концентрация сальбутамола в его
ГРАНЬ ДОЗВОЛЕННОГО
В том факте, что свежеиспеченная олимпийская чемпионка Хага — астматик и принимает лекарства, нет ничего криминального, и предъявлять к ней претензии официально нельзя. Однако проблема все равно существует. Количество легальных астматиков в сборных Норвегии по зимним видам спорта значительно превышает этот показатель в других командах. И это раздражает многих — не только россиян, но и шведов и финнов. Насколько при этом соблюдается грань дозволенного? Ведь тот же Сундбю принимал увеличенную дозу сальбутамола не один день, а на протяжении почти целого сезона.
Почему так происходит? Вероятно, дело в специфике медицины в Норвегии, где диагноз «спортивная астма» ставят без проблем. В, например, от России астматик автоматически получает массу ограничений и неудобств. Другой пример — в Финляндии существует диагноз «депрессия», и человек может по этому поводу даже взять больничный. В России представить себе подобное невозможно. Но это не значит, что россияне не страдают от депрессии.
Поэтому считать норвежцев мошенникам нельзя — сейчас они ничего не нарушают, действуя в рамках установленных правил. Другое дело, что, может быть, сами эти правила нуждаются в пересмотре.
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