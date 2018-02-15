Золото в лыжах выиграла астматик. И это законно

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Лыжные гонки. Пхенчхан (Корея). XXIII Олимпийские зимние игры. Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (С)

1. Рагнхиль Хага (Норвегия) — 25.00,5

2. Шарлотта Калла (Швеция) — 25.20,8

3. Марит Бьорген (Норвегия) — 25.32,4

3. Криста Пармакоски (Финляндия) — 25.32,4

5. Джессика Диггинс (США) — 25.35,7

6. Натали фон Зибенталь (Швейцария) — 25.50,3

8. Анастасия СЕДОВА (Россия) — 26.07,8

10. Анна НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) — 26.24,8

17. Алиса ЖАМБАЛОВА (Россия) — 26.57,8.

По данным норвежских СМИ, Хаге официально поставлен диагноз «астма», и она пользуется специальными препаратами, в том числе и с помощью ингалятора. При этом неизвестно, какое лекарство она принимает, и владеет ли терапевтическим исключением (TUE) — ряд препаратов против этого заболевания разрешены к применению без оформления TUE.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ

Тема норвежских астматиков давно не дает покоя публике, то затихая, то разгораясь с новой силой. При этом история обрастает мифами и фейками — как, например, в случае с биатлонистом Оле Эйнаром Бьорндаленом, которого некоторые называют астматиком, хотя он никогда не страдал этим заболеванием. Новая волна поднялась незадолго до старта Олимпиады, когда стало известно, что сборная Норвегии привезла в Пхенчхан 6000 доз лекарств от астмы.

Диагноз «астма» для обывателя звучит страшно, но у этого заболевания есть довольно много типов. И в данном случае речь идет о так называемой спортивной астме — exercise-induced аsthma. Развивается она от длительного пребывания на холоде и интенсивного вдыхания ледяного воздуха ртом. Это профессиональное заболевание многих лыжников и биатлонистов. Точно так же, как например, многие представители водных видов спорта страдают отитом. «Спортивные астматики» есть не только в Норвегии, а практически по всех лыжных сборных. В том числе и в России.

Самое популярное лекарство от астмы — сальбутамол. Он не входит в список запрещенных ВАДА препаратов и на него не нужно оформлять TUE.

Однако концентрация этого вещества в организме не должна превышать определенный порог. Например, именно на этом погорел норвежец Мартин Сундбю — концентрация сальбутамола в его допинг-пробах значительно превышала норму, за что лыжник получил двухмесячную дисквалификацию. Совсем недавно та же история случилась с многократным победителем «Тур де Франс» британским велогонщиком Крисом Фрумом. Правда, там превышение нормы было незначительным.

ГРАНЬ ДОЗВОЛЕННОГО

В том факте, что свежеиспеченная олимпийская чемпионка Хага — астматик и принимает лекарства, нет ничего криминального, и предъявлять к ней претензии официально нельзя. Однако проблема все равно существует. Количество легальных астматиков в сборных Норвегии по зимним видам спорта значительно превышает этот показатель в других командах. И это раздражает многих — не только россиян, но и шведов и финнов. Насколько при этом соблюдается грань дозволенного? Ведь тот же Сундбю принимал увеличенную дозу сальбутамола не один день, а на протяжении почти целого сезона.

Почему так происходит? Вероятно, дело в специфике медицины в Норвегии, где диагноз «спортивная астма» ставят без проблем. В, например, от России астматик автоматически получает массу ограничений и неудобств. Другой пример — в Финляндии существует диагноз «депрессия», и человек может по этому поводу даже взять больничный. В России представить себе подобное невозможно. Но это не значит, что россияне не страдают от депрессии.

Поэтому считать норвежцев мошенникам нельзя — сейчас они ничего не нарушают, действуя в рамках установленных правил. Другое дело, что, может быть, сами эти правила нуждаются в пересмотре.