Тимур Хамитгатин: На что готов, то и показал

Лучший показатель среди наших девушек у Галины Вишневской — 45-е место, среди парней — у Максима Брауна — 61-ое.

Саби Байбусинов, корреспондент:

— Индивидуальная гонка среди биатлонных дисциплин стоит особняком. Во-первых, это самая длинная дистанция: у женщин — 15 километров, у мужчин — 20. Во-вторых, за промахи на огневых рубежах спортсмены не бегут штрафные круги. За одну незакрытую мишень к общему времени добавляется минута. Как правило, в этой гонке не обходится без сюрпризов. Чистая стрельба — залог успеха. Так сегодня произошло в женской гонке — золото Олимпиады завоевала шведка Ханна Оберг, спортсменка, которая никогда не была на подиумах этапов Кубка мира.

В этой дисциплине принимали участие 4 представительницы Казахстана: Ольга Полторанина, Алина Райкова, Дарья Климина и Галина Вишневская. Ни одной из наших спортсменок закрыть все мишени не удалось. Впрочем, отстреляли без ошибок сегодня всего лишь три биатлонистки из 87. Ходом лидерам гонки наши девушки проиграли от 4 до 5 минут. В итоге все финишировали почти рядом — 45,46, 47 и 51-ая.

Дарья Климина, член сборной Казахстана по биатлону:

— Мало того, что можно стрельнуть ноль и выиграть. Главное, быстро стрельнуть. Можно лежать пять минут на коврике, стрельнуть ноль, а шведки — они отличаются очень быстрой стрельбой. По статистике, у них 30 секунд стрельба при ветре, где в среднем стреляют 45−50 секунд.

Рейтинг мужской сборной Казахстана позволяет выставлять на гонку четырех спортсменов. Состав почти тот же, что и в спринте, только вместо Романа Еремина бежит Тимур Хамитгатин. Опять же южнокорейский ветер мало кому позволил отработать на ноль на огневых рубежах. Владислав Витенко допустил 7 ошибок, у остальных наших биатлонистов по два промаха. Но в итоге все казахстанские спортсмены оказались за пределами топ-60.

Тимур Хамитгатин, член сборной Казахстана по биатлону:

— Это первый старт на Олимпийских играх. Хотелось, конечно, с лучшей формой подойти на этот старт, но в связи с некоторыми обстоятельствами не очень получилось. Делал всё, что мог, старался на полную. Немного подкачала стрельба, не справился на втором рубеже. Так нормально. На что готов, то и показал. С волнением давно научился бороться, просто нужно учиться отключаться от мыслей посторонних.

Победу в мужской индивидуальной гонке одержал Йоханесс Бё. Для норвежца это первое олимпийское золото в его карьере. Второе место занял представитель Словакии Яков Фак, замкнул тройку австриец Доминик Ландертингер.

Саби Байбусинов, корреспондент: