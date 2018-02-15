Гуд бай, Корея! Чиновник МОК, критиковавший Россию, с позором изгнан с Олимпиады

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— Сегодня темный день для спорта, когда обманщикам и ворам позволили победить. CAS просто провалился. Нам нужно пересмотреть всю систему управления спортом, так как крупнейшее мошенничество в истории Олимпиад и государственная допинговая система отделались легким наказанием.

Сегодня мне пришлось извиняться перед спортсменами, чьи мечты, медали, деньги и, что самое важное, вера в спорт — были украдены. Теперь они думают, что лучше обманывать и участвовать в государственной допинг-системе, потому что даже если тебя обнаружат, то последствия будут минимальны. Или, если не хочешь обманывать, придется избегать элитного спорта, как чумы.

Макларен и Освальд посчитали сведения Родченкова внушающим доверие, а потом это все было подтверждено лабораторными исследованиями. Но CAS это отверг. Что нам еще нужно сделать? — разорялся член Международного олимпийского комитета (МОК) Адам Пенгилли 2 февраля.

Мелкобрит сильно расстроился, узнав, что Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно дисквалифицированы комиссией Дениса Освальда. У многих тогда отобрали медали Сочи-2014. После решения CAS их пришлось вернуть. В общем, господину Пенгилли было от чего расстроиться.

Собственно, тогда его имя и узнали. До этого он был никому не известным ноунеймом, мелким функционером, коих в бюрократических организациях вроде МОК всегда полным полно. Но тут он вылез в паблик со своими громкими заявлениями, попал в тренд и начал собирать лайки.

— Остались еще люди, которые до сих пор здорово сражаются! Спасибо, Адам Пенгилли! — благодарила британца в твоем твиттере американская биатлонистка Клэр Игэн. Такая же известная, как и сам Пенгилли.

Впрочем, они очень быстро выпали из информационного пространства, когда закрутилась история с неприглашением на Олимпиаду лучших российских спортсменов. В этой ситуации МОК вообще прикинулся глухонемым и тупо строчил сбивчивые пресс-релизы на своем сайте. Пенгилли не смог поднять свой индекс популярности на этой истории, хотя, вероятно, очень хотел.

Зато ему это удалось чуть позже.

Британец приехал на Игры и начал включать VIP. Такое порой случается с людьми, которые получают аккредитации, в простонародье называющиеся «вездеходами». Разумеется, это сразу придает неимоверную важность носящему.

Так вот, один корейский охранник важность Пенгилли не оценил. Чиновник МОК устроил скандал. Случилась стычка, в результате которой охранник получил телесные повреждения. МОК быстренько попросил у всех прощения за поведение Пенгилли и посоветовал тому покинуть Пхенчхан. Британец принялся оправдываться:

— Я попытался пройти мимо охранника, однако он преградил мне путь и попросил предъявить ему мою аккредитацию. Он не предложил отвести меня к менеджеру и попросил сделать фото аккредитации. Это продолжалось секунд 30 или около того, после чего я пробежал мимо него.

Я слышал, как он кричит мне остановиться, но не оглядывался. Мне показалось, он упал и, скорее всего, получил повреждения. Я его не касался, но мне сказали, что по видеозаписям этот инцидент выглядит так, словно я его толкнул, — высказал свою версию чиновник.

Но его никто не услышал. Вот, что бывает, когда носишь аккредитацию со сложным лицом. Интересно, Пенгилли уже увидел в этом ответную акцию за критику России?

Сергей Подгорнов