Максим Траньков: Денису Тену на Олимпиаде в Пхенчхане сложнее всех

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков полагает, что вновь взойти на олимпийский пьедестал Денису Тену будет сложно. Своим мнением он поделился в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz.

— Денис — гениальный фигурист, и он доказывал это своими результатами. Однако у него была очень серьезная травма в преддверии Олимпийских Игр. Подготовка получилась неполноценной. Думаю, что ему будет на олимпийском турнире сложнее всех из лидеров, а лидером мужского одиночного фигурного катания он до сих пор является. Тен — талантливый человек, спортсмен, поэтому я желаю ему справиться с эмоциями, травмами и, конечно же, откатать ту программу, которую он заявит, по сложности максимально, насколько это возможно, — сказал Максим Траньков.

— Что можете сказать о новой программе Дениса Тена?

— Когда катается Денис, это всегда — только приятные впечатления. Повторюсь: он не только спортсмен, но еще и артист на льду. Денис хорошо владеет коньком. Что говорить, если человек был призером Олимпиады? В рекламе Тен не нуждается. Он, действительно, — спортсмен самого высокого уровня. Программы Дениса прекрасно поставлены, отработаны. Все в его руках и ногах.

— В каких компонентах Денис Тен добавил, если сравнивать с Олимпийскими Играми четырехлетней давности?

— Считаю, он немного мудрее стал кататься. Раньше Денис больше катался на эмоциях, на каком-то адреналине, а сейчас он уже матерый спортсмен, который выступает с холодной головой. Конечно, это можно заметить в его катании. Оно стало более сбалансированным.

— Кого Вы назовете фаворитом олимпийского турнира в мужском одиночном фигурном катании?

— Конечно, это олимпийский чемпион 2014 года японский фигурист Юдзуру Ханю, испанец Хавьер Фернандес. Соперников у Дениса Тена хватает, на самом деле.

— Конкуренты Тена прямо сейчас смотрятся посильнее Дениса?

— Ну, по ходу сезона выглядели, конечно же, лучше. Но это ни о чем не говорит. Олимпийские Игры — это отдельные соревнования. Денис уже в Сочи доказал, что Олимпиада — это особенный турнир, на котором все возможно.

— Выскажете свое мнение о казахстанской фигуристке Элизабет Турсынбаевой?

— Да, я ее хорошо знаю. Она на одном катке с нами тренировалась в России, когда старты были в Европе. Очень талантливая спортсменка. Ей, конечно, будет трудно рассчитывать на медаль здесь, но я думаю, что она — будущее Казахстана. Есть все шансы, что в следующем четырехлетии Элизабет Турсынбаева будет в топе на мировой арене.

— Какие качества ее выделяют?

— Турсынбаева — такая миниатюрная, дюймовочка. Ее очень выделяет мама. Возможно, мама Лизы — даже большая сейчас звезда, чем сама Турсынбаева. Она так болеет за нее! Все болельщики, комментаторы ждут, что kiss and cry мамы Лизы вновь отожжет, устроит новое шоу.

— Какой результат Турсынбаева реально способна показать на Олимпиаде?

— Попасть в первую десятку. Это, думаю, будет для нее хорошим результатом и подспорьем на будущее четырехлетие.