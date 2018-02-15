Максим Траньков: Денису Тену на Олимпиаде в Пхенчхане сложнее всех
Немного остается времени до старта соревнований в олимпийском виде спорта, который для казахстанцев значит очень много. Речь идет о предстоящих выступлениях
фигуристов-одиночников. Все мы помним «бронзовый» прокат Дениса Тена на Играх в Сочи, ну, а в южнокорейском Пхенчхане вся страна будет болеть помимо него и за наших принцесс льда — Элизабет Турсынбаеву и Айзу Мамбекову. Вниманием они обделены точно не будут.
Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков полагает, что вновь взойти на олимпийский пьедестал Денису Тену будет сложно. Своим мнением он поделился в интервью корреспонденту республиканского
— Денис — гениальный фигурист, и он доказывал это своими результатами. Однако у него была очень серьезная травма в преддверии Олимпийских Игр. Подготовка получилась неполноценной. Думаю, что ему будет на олимпийском турнире сложнее всех из лидеров, а лидером мужского одиночного фигурного катания он до сих пор является. Тен — талантливый человек, спортсмен, поэтому я желаю ему справиться с эмоциями, травмами и, конечно же, откатать ту программу, которую он заявит, по сложности максимально, насколько это возможно, — сказал Максим Траньков.
— Что можете сказать о новой программе Дениса Тена?
— Когда катается Денис, это всегда — только приятные впечатления. Повторюсь: он не только спортсмен, но еще и артист на льду. Денис хорошо владеет коньком. Что говорить, если человек был призером Олимпиады? В рекламе Тен не нуждается. Он, действительно, — спортсмен самого высокого уровня. Программы Дениса прекрасно поставлены, отработаны. Все в его руках и ногах.
— В каких компонентах Денис Тен добавил, если сравнивать с Олимпийскими Играми четырехлетней давности?
— Считаю, он немного мудрее стал кататься. Раньше Денис больше катался на эмоциях, на
— Кого Вы назовете фаворитом олимпийского турнира в мужском одиночном фигурном катании?
— Конечно, это олимпийский чемпион 2014 года японский фигурист Юдзуру Ханю, испанец Хавьер Фернандес. Соперников у Дениса Тена хватает, на самом деле.
— Конкуренты Тена прямо сейчас смотрятся посильнее Дениса?
— Ну, по ходу сезона выглядели, конечно же, лучше. Но это ни о чем не говорит. Олимпийские Игры — это отдельные соревнования. Денис уже в Сочи доказал, что Олимпиада — это особенный турнир, на котором все возможно.
— Выскажете свое мнение о казахстанской фигуристке Элизабет Турсынбаевой?
— Да, я ее хорошо знаю. Она на одном катке с нами тренировалась в России, когда старты были в Европе. Очень талантливая спортсменка. Ей, конечно, будет трудно рассчитывать на медаль здесь, но я думаю, что она — будущее Казахстана. Есть все шансы, что в следующем четырехлетии Элизабет Турсынбаева будет в топе на мировой арене.
— Какие качества ее выделяют?
— Турсынбаева — такая миниатюрная, дюймовочка. Ее очень выделяет мама. Возможно, мама Лизы — даже большая сейчас звезда, чем сама Турсынбаева. Она так болеет за нее! Все болельщики, комментаторы ждут, что kiss and cry мамы Лизы вновь отожжет, устроит новое шоу.
— Какой результат Турсынбаева реально способна показать на Олимпиаде?
— Попасть в первую десятку. Это, думаю, будет для нее хорошим результатом и подспорьем на будущее четырехлетие.
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