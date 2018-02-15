Губерниев: Говорил Коновалову, что нужно искать подход к Акимовой

«После слов Тани Акимовой у меня был крик души. Мне кажется странным, что девчонка, которая в прошлом году нащупала что-то в подготовке, работая с Норицыным, потом стала работать с Коноваловым, способна выступать лучше. Я говорил Сергею, что у нас не так много спортсменов и нужно искать к ним подход. Может, лучше бы она продолжала работать с Норицыным. У нас вообще тренерам не хватает гибкости, за что я и подверг их критике в прямом эфире.

Меня тоже критикуют: «Ага, Губерник, доказал всем Пихлер!» Хотя что он доказал, я не могу до сих пор понять. Есть тренеры, у которых с одними командами получается, а с другими не выходит совсем. Мы слишком быстро всё забываем. Я не отказываюсь ни от одного из своих слов. Может, Пихлеру вообще мешали помощники — набрал непонятно кого, а потом пожинает плоды. Мы же не знаем, кто ему мешал, — написал Губерниев в своей колонке на «Чемпионате».