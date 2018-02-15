Губерниев: Говорил Коновалову, что нужно искать подход к Акимовой
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова биатлонистки Татьяны Акимовой о том, что за время Олимпиады она ни разу не общалась с тренерами.
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Видимо, что-то случилось...
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«После слов Тани Акимовой у меня был крик души. Мне кажется странным, что девчонка, которая в прошлом году нащупала
Меня тоже критикуют: «Ага, Губерник, доказал всем Пихлер!» Хотя что он доказал, я не могу до сих пор понять. Есть тренеры, у которых с одними командами получается, а с другими не выходит совсем. Мы слишком быстро всё забываем. Я не отказываюсь ни от одного из своих слов. Может, Пихлеру вообще мешали помощники — набрал непонятно кого, а потом пожинает плоды. Мы же не знаем, кто ему мешал, — написал Губерниев в своей колонке на «Чемпионате».
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