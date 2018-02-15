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«У нас есть четыре трассы, у нас молодые спортсмены, которые тяжело работают начиная с 10 лет, и молодые тренеры. Также мы имеем сложную систему квалификации. У наших атлетов нет никаких проблем с физической подготовкой — это одна из причин успеха.

Моя тренерская команда трудится действительно очень тяжело. Мы сделали трассу в Германии, которая полностью повторяет ту, которая стоит здесь, в Пхёнчхане, — приводит слова Лоха-старшего Олимпийский канал.

Также он прокомментировал выступление Феликса, занявшего пятое место в одиночных заездах мужчин.

«Как тренер не вижу никакой проблемы, но как отцу тяжело. Мне нужно две-три недели, чтобы отойти от этого и почувствовать себя лучше.

Феликс — великий чемпион. Я занимаюсь этой работой 10 лет, и впервые за это время я не отреагировал эмоционально на то, что Феликс проиграл гонку.

Для него это не проблема. Пять минут спустя после гонки он подошёл к журналистам и сказал: «Это спорт» и «Я предвкушаю следующие четыре года и Олимпиаду в Пекине».