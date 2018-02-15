Павел Ростовцев: Шведки у Пихлера тренировались так же, как россиянки перед Сочи
Призер Олимпийских игр и
экс-тренер сборной России в интервью «СЭ» порадовался за Вольфганга Пихлера и призвал реформировать все наше биатлонное хозяйство.
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ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЮ ЗА ВОЛЬФГАНГА
— Я получил огромное удовольствие от мужской индивидуальной гонки! — воскликнул Ростовцев. — И когда перед последним рубежом два шведа имели шансы стать олимпийскими чемпионами… Переживал за них и до сих пор переживаю, желаю успехов Вольфгангу Пихлеру и его команде.
— Шведы поразительно готовы к этой Олимпиаде.
— Конечно, никто не ждал от них такого яркого выступления. Но это говорит о том, что тренерская методика, которую исповедует Вольфганг, работает. И я даже вскользь видел в СМИ, что женская команда Швеции тренировалась по той же программе, как и сборная России перед Сочи. Но, думаю, что сама шведская система подготовки кардинально отличается от российской. Это касается не только методической части, но и подготовки лыж, питания, дисциплины. Мы с Вольфгангом общаемся, поддерживаем отношения. Осенью
— Ханна Эберг сенсационно выиграла золото, не промахнувшись ни разу.
— Видно, что и ногами хорошо готова. Не сомневаюсь, что у шведов в Корее великолепно готовы лыжи. Успех в биатлоне приносит стрельба стоя, а четыре ноля — как говорится, лучший ускоритель. Очень рад за Настю Кузьмину, она молодец!
— Татьяна Акимова попала в топ-15, у Ульяны Кайшевой лучший результат в карьере — 24-е место.
— Девочки на своих местах. Быть в топ-15 на Играх — это достойно. Нельзя сказать, что это провал, но болельщики ждут медалей. Мы это проходили.
НАШИ ТРЕНЕРЫ ВАРЯТСЯ В СОБСТВЕННОМ СОКУ
— Вернемся к мужской гонке. Яков Фак и Доминик Ландертингер в тройке — это сюрприз?
— Перед началом гонке я пометил в протоколах тех, кто может претендовать на высокие места, и оба этих спортсмена были в моем списке. Никаких неожиданностей.
— Антон Бабиков и Матвей Елисеев выступили в свою силу или могли лучше?
— Это гораздо лучше, чем было в спринте и гонке преследования. Наверное, 16-е место для дебютанта Игр Бабикова — это неплохо, на твердую четверку. Но нам надо очень серьезно переосмыслить все здание под названием «российский биатлон». Сегодня Бабиков может занести гонку себе в актив, Елисеев в тридцатке — пока это его место, не более того.
— Эта Олимпиада — отражение всего того, что происходит в российском биатлоне?
— Абсолютно согласен.
— Что нужно сделать, чтобы оттолкнуться от дна?
— Думаю, что сейчас должно прийти осознание, что не все гладко в нашем биатлонном королевстве. Что необходимо посмотреть все многолетние системы подготовки, посмотреть, как ведут тренировочный процесс в подростковом возрасте, по каким методикам готовится резерв. Я убежден, что когда человек попадает в сборную, за
— Мы провалили все олимпийское четырехлетие в биатлоне?
— Я бы так не сказал. Но четко выстроенной стратегии подготовки к Играм-2018 у нас не просматривалось.
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