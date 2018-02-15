Павел Ростовцев: Шведки у Пихлера тренировались так же, как россиянки перед Сочи

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ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЮ ЗА ВОЛЬФГАНГА

— Я получил огромное удовольствие от мужской индивидуальной гонки! — воскликнул Ростовцев. — И когда перед последним рубежом два шведа имели шансы стать олимпийскими чемпионами… Переживал за них и до сих пор переживаю, желаю успехов Вольфгангу Пихлеру и его команде.

— Шведы поразительно готовы к этой Олимпиаде.

— Конечно, никто не ждал от них такого яркого выступления. Но это говорит о том, что тренерская методика, которую исповедует Вольфганг, работает. И я даже вскользь видел в СМИ, что женская команда Швеции тренировалась по той же программе, как и сборная России перед Сочи. Но, думаю, что сама шведская система подготовки кардинально отличается от российской. Это касается не только методической части, но и подготовки лыж, питания, дисциплины. Мы с Вольфгангом общаемся, поддерживаем отношения. Осенью как-то спрашивал его, как дела, он коротко ответил: «Павел, супер мотивация, супер дисциплина». Команда очень мотивирована, никаких проблем с выполнением тренерских заданий, никакого нытья нет. Все очень профессионально относятся к своему делу. В этом в том числе составляющая успеха.

— Ханна Эберг сенсационно выиграла золото, не промахнувшись ни разу.

— Видно, что и ногами хорошо готова. Не сомневаюсь, что у шведов в Корее великолепно готовы лыжи. Успех в биатлоне приносит стрельба стоя, а четыре ноля — как говорится, лучший ускоритель. Очень рад за Настю Кузьмину, она молодец! Все-таки это такой труд — возвращаться в спорт после родов. И уже две медали Игр. Думаю, что она очень довольна, как и Лаура Дальмайер — три раза на пьедестале в трех гонках — это суперрезультат. А вот провал Домрачевой на последнем рубеже идет от большого желания. Думаю, в масс-старте она соберется. Желаю ей этого.

— Татьяна Акимова попала в топ-15, у Ульяны Кайшевой лучший результат в карьере — 24-е место.

— Девочки на своих местах. Быть в топ-15 на Играх — это достойно. Нельзя сказать, что это провал, но болельщики ждут медалей. Мы это проходили. Четвертые-шестые места никому не нужны, только первые три. А остальное приравнивается к неудаче.

НАШИ ТРЕНЕРЫ ВАРЯТСЯ В СОБСТВЕННОМ СОКУ

— Вернемся к мужской гонке. Яков Фак и Доминик Ландертингер в тройке — это сюрприз?

— Перед началом гонке я пометил в протоколах тех, кто может претендовать на высокие места, и оба этих спортсмена были в моем списке. Никаких неожиданностей.

— Антон Бабиков и Матвей Елисеев выступили в свою силу или могли лучше?

— Это гораздо лучше, чем было в спринте и гонке преследования. Наверное, 16-е место для дебютанта Игр Бабикова — это неплохо, на твердую четверку. Но нам надо очень серьезно переосмыслить все здание под названием «российский биатлон». Сегодня Бабиков может занести гонку себе в актив, Елисеев в тридцатке — пока это его место, не более того.

— Эта Олимпиада — отражение всего того, что происходит в российском биатлоне?

— Абсолютно согласен.

— Что нужно сделать, чтобы оттолкнуться от дна?

— Думаю, что сейчас должно прийти осознание, что не все гладко в нашем биатлонном королевстве. Что необходимо посмотреть все многолетние системы подготовки, посмотреть, как ведут тренировочный процесс в подростковом возрасте, по каким методикам готовится резерв. Я убежден, что когда человек попадает в сборную, за год-два невозможно ничего сделать, если он не обладает набором необходимых навыков и качеств. Их надо развивать с детства. А у нас часто в этом возрасте форсируют результат… Мы варимся в собственном соку — наши тренеры не участвуют в конференциях, не узнают новые теории и методики. Мне кажется, что здесь мы сильно отстали, наша наука ничего нового дать не может, по крайней мере, биатлонисты этим не пользуются. Посмотрите, у лыжников даже обезглавленная команда все равно очень конкурентоспособна. И дело здесь, прежде всего, в подготовке специалистов, работающих со всеми возрастами.

— Мы провалили все олимпийское четырехлетие в биатлоне?

— Я бы так не сказал. Но четко выстроенной стратегии подготовки к Играм-2018 у нас не просматривалось.