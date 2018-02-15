От нелегала до олимпийца. Трудная судьба ганского скелетониста

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Журналисты издания BBC Sport разбирались в непростой судьбе первого в истории ганского скелетониста. «Советский спорт» предлагает перевод самых интересных моментов биографии спортсмена.

Акваси Фримпонг до сих пор прекрасно помнит Рождество, когда бутылка колы была для него особым угощением. Он также хорошо помнит и жизнь в качестве нелегального иммигранта в Нидерландах, и постоянное отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Теперь же он выступает на Олимпийских играх в Пхенчхане и творит историю.

Акваси и его брат росли под присмотром бабушки Минки после того, как их мама улетела в Нидерланды в поисках лучшей жизни для своих мальчиков. Со временем туда отправился и сам Акваси, следуя за матерью и своей мечтой.

Будучи полным желания освоиться в своем новом образе жизни и общаться со своими сверстниками, Акваси начал учить голландский язык, пользуясь книгами местной библиотеки. Но ему приходилось хранить большой секрет: его семья жила в стране нелегально. Это значило, что его мечта всей жизни — выступить на Олимпиаде — была под угрозой. Соревнования на международном уровне были невозможны.

Еще в школе он попал в легкоатлетическую секцию под руководством суринамского олимпийца Сэмми Монселя. Уже спустя два месяца он участвовал в юниорском чемпионате и уступил лишь одну сотую секунды на 60 м. Затем столько же на стометровке. «Тогда я спросил у тренера, что мне надо сделать, чтобы выиграть золото. Он начал разговор о самодисциплине и тогда все началось для меня», — рассказывет Фримпонг.

В 2003 году в возрасте 17 лет Акваси стал юниорским чемпионом Нидерландов на 200 м.

«За какие-то 18 месяцев я стал не только лучшим в городе, но и по всей стране! И выиграл первое свое золото. Тогда я понял, что все возможно, пока ты веришь в себя и хочешь достигнуть цели», — говорит ганский спортсмен.

Но выступать на международных соревнованиях Акваси по-прежнему не мог. Тогда он рассказал своим тренерам, что потерял паспорт и не может принять приглашение в национальную сборную. Позднее Фримпонг получил возможность обучаться в Колледже Йохана Кройфа в Амстердаме. Там он изучал связи с общественностью, маркетинг и коммуникации. В итоге, ганец стал международным студентом года!

И вновь его нелегальный статус помешал ему поехать в Барселону, чтобы получить заслуженную награду из рук легенды футбола. Тогда Йохан Кройф сам отправился в Амстердам и поощрил студента.

После долгой борьбы Фримпонг все же получил официальный статус резидента в Нидерландах в 2008 году. Тогда же он смог побороться за место в национальной сборной на грядущей Олимпиаде в Лондоне в 2012 года. Но тучи сгустились снова: Фримпонг получил серьезную травму ахилловых сухожилий.

Акваси не мог позволить случаю разрушить его мечту и решил сменить беговую дорожку на лед. Ганец решил пробиваться в сборную Нидерландов по босблею на Игры в Сочи в 2014 году.

«Если ямайцы могут, то почему я не могу?», — подумал тогда Фримпонг и принял предложение тренера. Сборная Нидерландов пролетела мимо Олимпиады в квалификации и мечта Акваси снова оказалась под угрозой.

Тогда тренер по бобслею предложил ганцу заняться другим видом спорта — скелетоном. Но заниматься им дорого. Акваси пришлось продать машину и ходить по домам, рекламируя холодильники.

«Я не был уверен, что я хочу этого, — говорил Фримпонг. — Я боялся, что и третий вид спорта в моей жизни принесет мне только разочарования. Но моя жена сказала мне: «Эй, я не хочу, чтобы тебе было 99 лет и ты все еще мечтал об Олимпиаде, дерзай!».

Фримпонг попробовал скелетон и влюбился в него! Наверное, поэтому он стал профессионалом не за шесть лет, как обычно, а за два. А уже 15 января 2017 года Акваси прошел квалификацию на Олимпиаду как спортсмен сборной своей родной страны — Ганы. На данный момент он уже выиграл восемь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали на национальном и международном уровне.