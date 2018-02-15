МОК запретил россиянам показывать медали Олимпиады-2018 в Доме спорта
Международный олимпийский комитет (МОК) позволил российским спортсменам, выступающим на Олимпиаде в Пхенчхане, посещать Дом спорта, однако им запрещено демонстрировать медали и символику своей страны.
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Россияне выступают на Олимпийских играх-2018 в статусе «олимпийских атлетов из России», им запрещено появляться в цветах российского флага и петь национальный гимн.
— Чествовать спортсменов здесь запрещено, но аплодировать спортсменам никто не запрещает, — приводит РИА «Новости» слова исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев России Александра Катушева. — Демонстрировать медали тоже нельзя. Нельзя даже просто показать ее здесь.
МОК одобрил приглашение спортсменов, но ни в коем случае даже в шутку никто не должен надеть на них медаль, потому что иначе это будет восприниматься альтернативной церемонией.
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