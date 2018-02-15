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15 февраля 2018, 20:06 | Хоккей | Чемпионат.com

Францоуз: Фанаты КНДР были невероятны, на арене удивительная атмосфера

Голкипер сборной Чехии Павел Францоуз подвёл итоги выигранного матча с Южной Кореей на ОИ-2018.

«Игроки Кореи превосходно отыграли в обороне и здорово катались на коньках. Мы сумели не дать им большого количества шансов, и это здорово. Хозяевам также помогала удивительная атмосфера на арене, поддержка родных трибун.

Болельщики кричали при любом броске? Это матч в Азии, новая для хоккея культура и новый опыт для нас. Фанаты КНДР и вовсе были просто невероятны. Мне понравилось, как игроки соперника после игры поклонились трибунам», — цитирует Францоуза Hokej.cz.
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15 Февраля, 15:10 Группа A
Чехия 2:1
(2:1, 0:0, 0:0)
Южная Корея
Вратари
1-й период
Min-Ho Cho 07:34
11:59 Коварж Я.
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