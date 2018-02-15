Францоуз: Фанаты КНДР были невероятны, на арене удивительная атмосфера

«Игроки Кореи превосходно отыграли в обороне и здорово катались на коньках. Мы сумели не дать им большого количества шансов, и это здорово. Хозяевам также помогала удивительная атмосфера на арене, поддержка родных трибун.



Болельщики кричали при любом броске? Это матч в Азии, новая для хоккея культура и новый опыт для нас. Фанаты КНДР и вовсе были просто невероятны. Мне понравилось, как игроки соперника после игры поклонились трибунам», — цитирует Францоуза Hokej.cz.