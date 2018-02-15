Францоуз: Фанаты КНДР были невероятны, на арене удивительная атмосфера
Голкипер сборной Чехии Павел Францоуз подвёл итоги выигранного матча с Южной Кореей на ОИ-2018.
«Игроки Кореи превосходно отыграли в обороне и здорово катались на коньках. Мы сумели не дать им большого количества шансов, и это здорово. Хозяевам также помогала удивительная атмосфера на арене, поддержка родных трибун.
Болельщики кричали при любом броске? Это матч в Азии, новая для хоккея культура и новый опыт для нас. Фанаты КНДР и вовсе были просто невероятны. Мне понравилось, как игроки соперника после игры поклонились трибунам», — цитирует Францоуза Hokej.cz.
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|15 Февраля, 15:10
|Группа A
|Чехия
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2:1
(2:1, 0:0, 0:0)
|Южная Корея
Вратари
|1-й период
|Min-Ho Cho
|07:34
|11:59
|Коварж Я.
|16:18
|Ржепик М.
Судьи