Козеко: В финале белорусские фристайлистки смогут усложнить прыжки

Две белоруски — олимпийская чемпионка Сочи Алла Цупер и Анна Гуськова — сегодня успешно прошли отбор в финал, который состоится 16 февраля.

«Разберем все наши прыжки в квалификации, пересмотрим выступление каждой. При необходимости белорусские фристайлистки смогут усложнить программу», — отметил Николай Козеко.

Не пробилась в решающую стадию лишь Александра Романовская. «На тренировке у Саши неудавшийся прыжок получался идеально. Однако на стадии квалификации выбыли и другие сильные соперницы. Австралийка Лидия Лассила — обладательница золотой олимпийской медали и чемпионка мира — не справилась со своей программой», — рассказал главный тренер.

«В квалификации оба прыжка были запланированными, никакого экспромта не было. Я была уверена, что после не совсем удачной первой попытки надо успокоиться и настроиться соответствующим образом на решающую. Забыть, что ты олимпийская чемпионка, и стартовать, как в первый раз. Рада, что у меня это получилось. Ведь для меня Игры в Пхенчхане — уже шестая Олимпиада. Однажды я уже вписала свое имя в олимпийскую историю. Почему бы не попробовать сделать это еще раз», — сказала после квалификации Алла Цупер.

Уже в первой попытке задачу выхода в решающую стадию выполнила Анна Гуськова. «Серьезно настраивалась на решение задачи выхода в финал. Немного нервничала перед стартом, но собрала нервы в кулак и сделала такой прыжок, как и планировала», — рассказала белорусская спортсменка.

Финальные соревнования у лыжных акробатов начнутся 16 февраля в 14.00 по белорусскому времени. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию, начало в 13.55.