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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 7 4
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15 февраля 2018, 19:52 | Хоккей | ТАСС

Быков: Российским хоккеистам нужно абстрагироваться от давления из-за статуса фаворита ОИ

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Российские хоккеисты должны меньше обращать внимание на то давление, которое они сейчас испытывают как главные фавориты Олимпийских игр в Пхёнчхане, чтобы успешно выступить на турнире. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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© РИА "Новости"
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В стартовом матче на Олимпиаде в Пхёнчхане российские хоккеисты уступили словакам со счетом 2:3.

«Что касается мнений о том, что Россия — фаворит олимпийского турнира, то замечу, что хоккеистам нужно абстрагироваться от внешнего давления. Главное, нужно прибавлять в стабильности и концентрироваться на каждом сопернике, будь то матч в групповой стадии или плей-офф», — сказал Быков.

«Думаю, что тренерский штаб проведет анализ прошедшего матча, в котором мы проиграли сборной Словакии, сделает определенные выводы и, просмотрев предстоящего соперника, подберет оптимальный план на игру. В игре с командой Словении российским хоккеистам требуется прибавить в стабильности во всех линиях при игре на каждом участке площадки», — добавил собеседник агентства.

Матч между российскими хоккеистами и сборной Словении состоится 17 февраля. Начало — в 10:40 мск.
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14 Февраля, 15:10 Зрители 4025 Группа B Gangneung Hockey Centre
Словакия 3:2
(2:2, 0:0, 1:0)
Россия
Главные тренеры
Крэйг Рэмзи Олег Знарок
Вратари
Конрад Б. Кошечкин В. 58:49 (Кошечкин В. 59:00-59:06)
1-й период
Владислав Гавриков (В. Войнов, С. Широков) 02:54
Кирилл Капризов (Н. Гусев) 04:08
10:30 Петер Черешняк
16:05 Петер Олвецки (Д. Граняк)
17:55 Мартин Бакош
19:50 Михал Чайковски
2-й период
Александр Барабанов 37:50
38:26 Марцел Хашчак
Сергей Калинин 38:41
3-й период
41:57 Лукаш Цингел
Вячеслав Войнов 45:28
Иван Телегин 47:48
48:30 Петер Черешняк (М. Хашчак, М. Бакош)
52:25 Томаш Марцинко
54:57 Михал Чайковски
Алексей Марченко 58:35
Статистика
12 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)

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