Быков: Российским хоккеистам нужно абстрагироваться от давления из-за статуса фаворита ОИ

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В стартовом матче на Олимпиаде в Пхёнчхане российские хоккеисты уступили словакам со счетом 2:3.

«Что касается мнений о том, что Россия — фаворит олимпийского турнира, то замечу, что хоккеистам нужно абстрагироваться от внешнего давления. Главное, нужно прибавлять в стабильности и концентрироваться на каждом сопернике, будь то матч в групповой стадии или плей-офф», — сказал Быков.

«Думаю, что тренерский штаб проведет анализ прошедшего матча, в котором мы проиграли сборной Словакии, сделает определенные выводы и, просмотрев предстоящего соперника, подберет оптимальный план на игру. В игре с командой Словении российским хоккеистам требуется прибавить в стабильности во всех линиях при игре на каждом участке площадки», — добавил собеседник агентства.

Матч между российскими хоккеистами и сборной Словении состоится 17 февраля. Начало — в 10:40 мск.