Быков: Российским хоккеистам нужно абстрагироваться от давления из-за статуса фаворита ОИ
МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Российские хоккеисты должны меньше обращать внимание на то давление, которое они сейчас испытывают как главные фавориты Олимпийских игр в Пхёнчхане, чтобы успешно выступить на турнире. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
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В стартовом матче на Олимпиаде в Пхёнчхане российские хоккеисты уступили словакам со счетом 2:3.
«Что касается мнений о том, что Россия — фаворит олимпийского турнира, то замечу, что хоккеистам нужно абстрагироваться от внешнего давления. Главное, нужно прибавлять в стабильности и концентрироваться на каждом сопернике, будь то матч в групповой стадии или плей-офф», — сказал Быков.
«Думаю, что тренерский штаб проведет анализ прошедшего матча, в котором мы проиграли сборной Словакии, сделает определенные выводы и, просмотрев предстоящего соперника, подберет оптимальный план на игру. В игре с командой Словении российским хоккеистам требуется прибавить в стабильности во всех линиях при игре на каждом участке площадки», — добавил собеседник агентства.
Матч между российскими хоккеистами и сборной Словении состоится 17 февраля. Начало — в 10:40 мск.
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|12
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)