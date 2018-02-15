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15 февраля 2018, 18:38 | Хоккей | Р-Спорт

Чешские хоккеисты переиграли команду Южной Кореи

КАННЫН, 15 фев — РИА Новости. Сборная Чехии по хоккею одержала победу над командой Южной Кореи в матче группового этапа олимпийского турнира.

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Встреча группы А завершилась со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0). У чехов голы забили Ян Коварж (12-я минута) и Михал Ржепик (17), у корейской команды отличился Чо Минхо (8).

В субботу чехи сыграют с канадцами, сборная Южной Кореи — со швейцарцами.
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15 Февраля, 15:10 Группа A
Чехия 2:1
(2:1, 0:0, 0:0)
Южная Корея
Вратари
1-й период
Min-Ho Cho 07:34
11:59 Коварж Я.
16:18 Ржепик М.
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