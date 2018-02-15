Чешские хоккеисты переиграли команду Южной Кореи

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Встреча группы А завершилась со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0). У чехов голы забили Ян Коварж (12-я минута) и Михал Ржепик (17), у корейской команды отличился Чо Минхо (8).

В субботу чехи сыграют с канадцами, сборная Южной Кореи — со швейцарцами.