Чешские хоккеисты переиграли команду Южной Кореи
КАННЫН, 15 фев — РИА Новости. Сборная Чехии по хоккею одержала победу над командой Южной Кореи в матче группового этапа олимпийского турнира.
Встреча группы А завершилась со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0). У чехов голы забили Ян Коварж (12-я минута) и Михал Ржепик (17), у корейской команды отличился Чо Минхо (8).
В субботу чехи сыграют с канадцами, сборная Южной Кореи — со швейцарцами.
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|15 Февраля, 15:10
|Группа A
|Чехия
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2:1
(2:1, 0:0, 0:0)
|Южная Корея
Вратари
|1-й период
|Min-Ho Cho
|07:34
|11:59
|Коварж Я.
|16:18
|Ржепик М.
Судьи