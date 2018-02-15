Хоккеисты сборной Канады победили швейцарцев на Олимпиаде

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Встреча группы А, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) в пользу канадцев, в составе которых шайбы забросили Рене Бурк (3-я и 26-я минуты), Максим Норо (8) и нападающий магнитогорского «Металлурга» Войтек Вольский (26 и 55), у швейцарцев отличился Симон Мозер (48).

Канадцы в субботу сыграют с чехами, швейцарцы в этот же день — с командой Южной Кореи.