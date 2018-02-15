Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 7 4
15 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32574154/
15 февраля 2018, 18:07 | Хоккей | Р-Спорт

Хоккеисты сборной Канады победили швейцарцев на Олимпиаде

КАННЫН, 15 фев — РИА Новости. Сборная Канады по хоккею нанесла поражение команде Швейцарии в матче турнира Олимпиады в Пхенчхане.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

Встреча группы А, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) в пользу канадцев, в составе которых шайбы забросили Рене Бурк (3-я и 26-я минуты), Максим Норо (8) и нападающий магнитогорского «Металлурга» Войтек Вольский (26 и 55), у швейцарцев отличился Симон Мозер (48).

Канадцы в субботу сыграют с чехами, швейцарцы в этот же день — с командой Южной Кореи.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
15 Февраля, 15:10 Группа A
Швейцария 1:5
(0:2, 0:2, 1:1)
Канада
Вратари
1-й период
Rene Bourque 02:57
Норо М. 07:30
2-й период
Rene Bourque 25:00
Вольски В. 25:52
3-й период
47:33 Мозер С.
Вольски В. 54:53
Судьи

Хоккей

Ян Муршак: Мы можем обыграть Россию

Ян Муршак: Мы можем обыграть Россию

Накануне матча Россия — Словения спецкор «СЭ» взял эксклюзивное интервью у лидера словенцев, бывшей звезды ЦСКА, в Пхенчхане сделавшего дубль в сенсационной победе балканской сборной над США — 3:2.
Еще 7 новостей   Все новости

Российская спортсменка, которую на ОИ сравнивают с Анджелиной Джоли и Меган Фокс. Фото

Шедевры пишутся кровью: как фигуристка Медведева стала героем России

Пихлер пожалел, что рассказал СМИ про водку

Фигуристы, чей прокат Плющенко назвал шедевром
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?