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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 7 4
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15 февраля 2018, 17:27 | Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Немецкие саночники выиграли эстафету на Олимпиаде

ПХЕНЧХАН, 15 фев — РИА Новости. Сборная Германии по санному спорту завоевала золото в эстафете на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, российская команда заняла седьмое место.

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© РИА "Новости"

Немцы показали результат 2 минуты 24,517 секунды. Серебро досталось сборной Канады (отставание — 0,355 секунды), бронза у команды Австрии (+0,471).

Россияне Екатерина Батурина, Роман Репилов и Александр Денисьев/Владислав Антонов стали седьмыми с отставанием 0,832 секунды.
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