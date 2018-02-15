Немецкие саночники выиграли эстафету на Олимпиаде
ПХЕНЧХАН, 15 фев — РИА Новости. Сборная Германии по санному спорту завоевала золото в эстафете на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, российская команда заняла седьмое место.
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Немцы показали результат 2 минуты 24,517 секунды. Серебро досталось сборной Канады (отставание — 0,355 секунды), бронза у команды Австрии (+0,471).
Россияне Екатерина Батурина, Роман Репилов и Александр Денисьев/Владислав Антонов стали седьмыми с отставанием 0,832 секунды.
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