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Успокойтесь. Получайте удовольствие

Если вы всё ещё истязаете себя мыслями о том, что российские биатлонисты на Олимпиаде в Пхёнчхане могут добраться до медали — выдохните. Успокойтесь. Расслабьтесь.

К сожалению, никто из четырёх представителей сборной России по биатлону не готов на равных тягаться с лидерами. Спортсменов как всегда очень долго готовили к ответственным стартам, но так толком и не подготовили. Хотя, может быть, мы просто чего-то не поняли? Ведь Антон Бабиков так напрямую и сказал: «Это не самый главный старт в моей жизни».

Главный — это, наверное, этап Кубка мира в Тюмени. Вот там-то всех порвём!

А пока у поклонников биатлона из России появилась великолепная возможность посмотреть на прекрасную игру мускулов. Ведь индивидуальная гонка — это классика биатлона, и от неё стоит получать чистое удовольствие. Как от музыки, которую вы слушаете в одиночестве в наушниках или от бокала хорошего вина перед ужином. А от Антона Бабикова или Матвея Елисеева ждать приятного сюрприза — вкусного десерта или бонус-трека в альбоме.

Готов ли Мартен выиграть свою вторую олимпийскую индивидуальную гонку? Может ли кто-то из соперников ему помешать? Может быть, снова кто-то из шведов или, например, чехов подарит нам сенсацию? И куда в конце концов делись все норвежцы?

Бодрый разгон россиян и французов

Быстрейший разгон в первой стартовой группе показал Йоханнес Бё. Но все те секунды, которые он выиграл у соперников на дистанции, тут же отдал на стрельбище, промахнувшись один раз. Его партнёр по команде Эмиль Хегле Свендсен на первом огневом рубеже работал лучше и даже какое-то время полидировал, на секунду опередив Илиева. Но с первого места четырёхкратного олимпийского чемпиона сместил французский десант в лице Симона Дестьё и Мартена Фуркада. Здорово прошли первый круг и немцы Лессер и Пайффер, но французам оба уступили.

Весьма бодро начал гонку и Матвей Елисеев, оказавшийся в числе 15 самых быстрых спортсменов на первом круге. На первой «лёжке» он послал в цель все пять выстрелов и покинул стрельбище четвёртым, но сразу же опустился на пятое место — его опередил Тарьей Бё, стартовавший следом. Антон Бабиков тоже начал гонку бодро — после первой стрельбы он уступал Матвею две секунды.

Фуркад на вершине

Тем временем, лидеры стали постепенно подбираться ко второму огневому рубежу. А там их поджидали проблемы и ошибки: Свендсен промахнулся сразу два раза, Дестьё тоже получил две штрафных минуты, а Лессер допустил одну ошибку на стрельбе. Целыми и невредимыми после второго стрелкового испытания вышли двое — Мартен Фуркад и Арнд Пайффер. На третьем месте долгое время держался швед Фредрик Линдстрём, стартовавший под первым номером и задававший темп гонке. Правда от немца и француза он отставал более чем на 20 секунд.

Промах Йоханнеса Бё на первом огневом рубеже не выбил норвежца из колеи — на второй и третьей стрельбе он не ошибался, а потому вышел на первое место, отыграв минуту ходом у Линдстрёма. Без ошибок работал и его брат Тарьей, преследовавший Фуркада и Пайффера. Правда, по итогам трёх кругов на вершине остался один только француз — он по-прежнему стрелял безупречно, а немец промахнулся сразу три раза и попрощался с надеждами на медаль.

Шведы готовят новую сенсацию

Расстрелял свои мечты и Матвей Елисеев — на втором огневом рубеже он промахнулся дважды. Бабиков без промахов дотянул до третьей стрельбы, и допустил одну ошибку там. Нельзя было не заметить, что физически россияне смотрелись лучше, чем в спринте, однако о прямой борьбе с лидерами речи не было: по окончании третьего круга Бабиков с одним промахом уступал Фуркаду две минуты ровно, а Елисеев, допустивший на один промах больше, — две с половиной. Забегая вперёд, можно заметить, что оба россиянина по итогам гонки оказались в топ-30.

Линдстрём на четвёртом огневом рубеже всё-таки один раз промахнулся, однако у шведских болельщиков поводов грустить не было: Себастиан Самуэльссон и Йеспер Нелин проходили первые огневые рубежи безупречно, да и на лыжне были великолепны — уступали только Мартену Фуркаду. Потягаться с лидером Кубка мира хотел и его соотечественник Эмильен Жаклен, показавший лучший разгон в гонке, но два промаха сразу же выбили его из борьбы титанов.

Сенсация на стрельбище

Йоханнес Бё на дистанции показывал просто феноменальную скорость, однако стрельбой её подкрепить не мог — на четвёртом огневом рубеже допустил свой второй промах. Атлеты, не ошибавшиеся на трёх первых огневых рубежах, могли чувствовать себя относительно спокойно: им достаточно было бежать в своём темпе и, разумеется, безупречно стрелять.

Но на заключительном рубеже происходило нечто удивительное. Сначала Мартен Фуркад дрогнул и допустил два промаха — 19-м и 20-м выстрелами. А потом и Тарьей Бё расчистил дорожку перед конкурентами, также допустив две ошибки. Буквально за одну минуту Йоханнес Бё превратился в фаворита гонки. Он был столь быстр, что опередить его можно было, только отстреляв чисто, ведь даже допустившие по одному промаху, но очень быстрые Самуэльссон и Вегер уступали Бё.

Борьба до последней секунды

Первым на ноль отработал австриец Доминик Ландертингер — на выходе с четвёртого огневого рубежа он выигрывал у Йоханнеса восемь секунд, но столь невесомое преимущество, ему, конечно, удержать не удалось. За круг он проиграл более 20 секунд, но остался вторым, сдвинув Фуркада на третье место. Однако на этом борьба за медали не закончилась — к четвёртому огневому рубежу подходили безупречные Яков Фак из Словении и швед Йеспер Нелин.

Нелин ошибся дважды и скатился вниз, а Фак отправил в цель все пять выстрелов и включился в борьбу за медаль с Ландертингером и Самуэльссоном, который оставил без медали Фуркада. Где словенский биатлонист черпал силы, остаётся только догадываться, но заключительный круг он прошёл так быстро, что бедный Бё на финише мог поседеть. В итоге норвежец всё-таки удержался на первом месте, а Фак стал вторым, подвинув Доминика Ландертингера.

Фуркад снова дрогнул и не смог защитить титул. А без него на пьедестале оказались стремительный Йоханнес Бё с двумя промахами, Яков Фак, для которого эта олимпийская медаль стала второй, и железный Ландертингер, лечившийся весь сезон и блеснувший на Олимпиаде. Причём борьба в первой тройке продолжалась до последней секунды!

И кто теперь скажет, что индивидуальные гонки — это скучно?