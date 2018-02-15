Канадский конькобежец Блумен завоевал золото ОИ-2018 на дистанции 10000 м
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Канадский конькобежец
Тед-Ян Блумен завоевал золотую медаль на дистанции 10000 метров на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Канадец установил олимпийский рекорд, показав время 12 минут 39,77 секунды. Второе место занял голландец Йоррит Бергсма (отставание 2,21 секунды), который стал олимпийским чемпионом на этой дистанции на Играх в Сочи в 2014 году. Третьим стал итальянец Никола Тумолеро (+14,55).
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