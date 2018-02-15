Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 7 4
15 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32572438/
15 февраля 2018, 16:41 | Биатлон | Lenta.Ru

Биатлонист из США оскорбился решением провести этап Кубка мира в России

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли остался недоволен решением исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU) сохранить за Тюменью право на проведение заключительного этапа Кубка мира сезона 2017/2018. Слова спортсмена передает ESPN.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2018

«Это станет огромным оскорблением для чистых атлетов. Это послание всему миру, участникам соревнований, что в комитете не считают допинг проблемой. Можно сказать, они вознаграждают федерации за использование допинга. Да, это по сути денежное вознаграждение, престиж», — заявил Бэйли.

Ранее с критикой в адрес IBU выступил другой биатлонист — швед Себастьян Самуэльссон. Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане признал, что разочарован решением о проведении этапов Кубка мира и Кубка IBU в России.

Кубок мира — крупнейший международный турнир биатлонистов, состоящий из девяти этапов. Финальный этап сезона-2017/18 пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. До этого российский этап Кубка мира принимал Ханты-Мансийск в сезоне-2015/16.

36-летний Бэйли — чемпион мира 2017 года в индивидуальной гонке на дистанции 20 километров. Он — единственный представитель мужской сборной США, побеждавший на этапах Кубка мира.

В результате допинг-скандала, разгоревшегося после интервью The New York Times бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, многие российские спортсмены были отстранены от Олимпийских игр в Рио де Жанейро и Пхенчхане. В частности, Игры-2018 пропускает лидер биатлонной команды России Антон Шипулин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Биатлон

Еще 7 новостей   Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?