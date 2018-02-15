Никитина пробилась в финал Олимпийских игр в лыжной акробатике

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В своём лучшем квалификационном старте из двух она продемонстрировала четвёртый результат (88,93 балла).

Ещё одна представительница России Алина Гриднева стала 15-й (60,98) и выбыла из борьбы за медали.

Лучшей во второй квалификации стала Алла Цупер из Беларуси — 99,37 балла.

Ранее квалификацию преодолели россиянки Александра Орлова и Кристина Спиридонова. Медали в этой дисциплине на Олимпиаде будут разыграны 16 февраля.