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15 февраля 2018, 15:53 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Никитина пробилась в финал Олимпийских игр в лыжной акробатике

Российская фристайлистка Любовь Никитина пробилась в финал Олимпийских игр в Пхёнчхане в лыжной акробатике.

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© РИА "Новости"

В своём лучшем квалификационном старте из двух она продемонстрировала четвёртый результат (88,93 балла).

Ещё одна представительница России Алина Гриднева стала 15-й (60,98) и выбыла из борьбы за медали.

Лучшей во второй квалификации стала Алла Цупер из Беларуси — 99,37 балла.

Ранее квалификацию преодолели россиянки Александра Орлова и Кристина Спиридонова. Медали в этой дисциплине на Олимпиаде будут разыграны 16 февраля.
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