Никитина пробилась в финал Олимпийских игр в лыжной акробатике
Российская фристайлистка Любовь Никитина пробилась в финал Олимпийских игр в Пхёнчхане в лыжной акробатике.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
В своём лучшем квалификационном старте из двух она продемонстрировала четвёртый результат (88,93 балла).
Ещё одна представительница России Алина Гриднева стала 15-й (60,98) и выбыла из борьбы за медали.
Лучшей во второй квалификации стала Алла Цупер из Беларуси — 99,37 балла.
Ранее квалификацию преодолели россиянки Александра Орлова и Кристина Спиридонова. Медали в этой дисциплине на Олимпиаде будут разыграны 16 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter