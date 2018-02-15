Йоханнес Бе завоевал золото Игр-2018 в индивидуальной гонке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Серебряным призёром стал словенец Яков Фак. Третье место занял австриец Доминик Ландертингер.
Россиянин Антон Бабиков стал 16-м, его соотечественник Матвей Елисеев — 27-м.
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|15.02.2018 14:30
|Олимпийский турнир
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|48.03,8
|2
|Яков Фак
|Словения
|+05,5
|3
|Доминик Ландертингер
|Австрия
|+14,2
|4
|Себастьян Самуэльссон
|Швеция
|+29,1
|5
|Мартен Фуркад
|Франция
|+42,4
|6
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+48,6
|7
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+01.15,5
|8
|Фредрик Линдстрем
|Швеция
|+01.22,1
|9
|Эрик Лессер
|Германия
|+01.27,3
|10
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+01.36,7