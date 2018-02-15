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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 7 4
15 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
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15 февраля 2018, 16:00 | Биатлон | Чемпионат.com

Йоханнес Бе завоевал золото Игр-2018 в индивидуальной гонке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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© AFP 2018

Серебряным призёром стал словенец Яков Фак. Третье место занял австриец Доминик Ландертингер.

Россиянин Антон Бабиков стал 16-м, его соотечественник Матвей Елисеев — 27-м.
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1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фак Я.
Словения
3.
Ландертингер Д.
Австрия
15.02.2018 14:30 Олимпийский турнир Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 48.03,8
2 Яков Фак Словения +05,5
3 Доминик Ландертингер Австрия +14,2
4 Себастьян Самуэльссон Швеция +29,1
5 Мартен Фуркад Франция +42,4
6 Беньямин Вегер Швейцария +48,6
7 Михал Крчмарж Чехия +01.15,5
8 Фредрик Линдстрем Швеция +01.22,1
9 Эрик Лессер Германия +01.27,3
10 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +01.36,7
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Биатлон

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