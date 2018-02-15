Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 7 4
15 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32572185/
15 февраля 2018, 16:45 | Лыжный спорт | БЕЛТА

Две белорусские фристайлистки вышли в финал олимпийского турнира в лыжной акробатике

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском турнире фристайлистов начались соревнования мастеров лыжной акробатики, где белорусские спортсмены имеют реальные шансы на медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Из трех представительниц Беларуси после первой квалификационной попытки в число участниц главного финала сумела пробиться Анна Гуськова, которая показала второй результат среди 25 участниц состязаний (100,45 балла).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Козеко: В финале белорусские фристайлистки смогут усложнить прыжки

Козеко: В финале белорусские фристайлистки смогут усложнить прыжки

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. В финальных выступлениях белорусские фристайлистки смогут усложнить свои прыжки. Об этом рассказал пресс-службе НОК главный тренер белорусской команды по фристайлу Николай Козеко, сообщает БЕЛТА.
Еще 7 новостей  

В выходные дни в Беларуси потеплеет

Рецепт куриных котлет с зеленью

Полина Гагарина впервые рассказала, на кого похожа ее дочь Мия

Жена Хворостовского посетила его могилу в День всех влюбленных
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?