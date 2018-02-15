Две белорусские фристайлистки вышли в финал олимпийского турнира в лыжной акробатике
15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском турнире фристайлистов начались соревнования мастеров лыжной акробатики, где белорусские спортсмены имеют реальные шансы на медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Из трех представительниц Беларуси после первой квалификационной попытки в число участниц главного финала сумела пробиться Анна Гуськова, которая показала второй результат среди 25 участниц состязаний (100,45 балла).
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