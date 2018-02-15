Наших девчонок бьют! Россиянки потерпели уже третье крупное поражение на ОИ

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Этого мы не ждали. Получить в женском хоккее 0:5 от сборных Канады и США — неприятно, но привычно. Победить любую из этих команд на ОИ — запредельный подвиг для любой европейской сборной. Но вот Финляндия — равный соперник, которого мы уже неоднократно побеждали. И вдруг тоже разгром — 1:5.

Почему?

Ответ лежит на поверхности — стандарты. Я давно замечал, что в женском хоккее с розыгрышем лишнего какая-то беда. И складывается впечатление, что тренеры на это и внимания особого не обращают. Больше надежд на шальные голы с игры.

Но вот финки показали в Корее, что наконец освоили этот элемент! 2:0 — уже в начале второго периода. И обе шайбы влетели в наши ворота в неравных составах.

Что оставалось делать россиянкам? Пришлось поневоле отступить от привычной оборонительной тактики и, рискуя, лезть вперед. Но будем честны — по своему уровню наша команда не может себе пока позволить играть в давление. Вот и получили от финок в ответ полную кошелку, ослабив ради атаки оборону. Спасибо только Анне Шохиной — за гол престижа.

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Что из этого следует?

С турнирной точки зрения — ровным счетом ничего. Схема олимпийского турнира такова, что команды из сильнейшего квартета (куда входят и россиянки) обязательно выйдут в плей-офф. Лидеры — сборные Канады и США — сразу в полуфинал. А россиянки и финки встретятся предварительно в четвертьфинале с двумя лидерами группы «В».

Наши в итоге сыграют с Швейцарией. И это неплохой вариант. Шведки, который будут противостоять сборной Суоми, на мой взгляд, объективно даже сильнее. Смущает только наш общий счет — 1:15. Не привыкнуть бы к таким разгромам…

— Неудачная игра в меньшинстве, несоблюдение игровой дисциплины, в обороне сыграли безобразно, — подвел итог матча главный тренер нашей команды Алексей Чистяков на официальном сайте ФХР. — В атаке моменты были. И при счете 0:0, и при счете 1:3. Но в концовке сыграли беззубо. Швейцария — принципиальный соперник, за нами должок за поражение на Олимпиаде в Сочи. Будем настраиваться.