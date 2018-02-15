Наших девчонок бьют! Россиянки потерпели уже третье крупное поражение на ОИ
Вслед за Канадой и США, наши девушки неожиданно уступили и финкам с таким же крупным счетом — 5:1. На лицо системный сбой.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Этого мы не ждали. Получить в женском хоккее 0:5 от сборных Канады и США — неприятно, но привычно. Победить любую из этих команд на ОИ — запредельный подвиг для любой европейской сборной. Но вот Финляндия — равный соперник, которого мы уже неоднократно побеждали. И вдруг тоже разгром — 1:5.
Почему?
Ответ лежит на поверхности — стандарты. Я давно замечал, что в женском хоккее с розыгрышем лишнего
Но вот финки показали в Корее, что наконец освоили этот элемент! 2:0 — уже в начале второго периода. И обе шайбы влетели в наши ворота в неравных составах.
Что оставалось делать россиянкам? Пришлось поневоле отступить от привычной оборонительной тактики и, рискуя, лезть вперед. Но будем честны — по своему уровню наша команда не может себе пока позволить играть в давление. Вот и получили от финок в ответ полную кошелку, ослабив ради атаки оборону. Спасибо только Анне Шохиной — за гол престижа.
Что из этого следует?
С турнирной точки зрения — ровным счетом ничего. Схема олимпийского турнира такова, что команды из сильнейшего квартета (куда входят и россиянки) обязательно выйдут в
Наши в итоге сыграют с Швейцарией. И это неплохой вариант. Шведки, который будут противостоять сборной Суоми, на мой взгляд, объективно даже сильнее. Смущает только наш общий счет — 1:15. Не привыкнуть бы к таким разгромам…
— Неудачная игра в меньшинстве, несоблюдение игровой дисциплины, в обороне сыграли безобразно, — подвел итог матча главный тренер нашей команды Алексей Чистяков на официальном сайте ФХР. — В атаке моменты были. И при счете 0:0, и при счете 1:3. Но в концовке сыграли беззубо. Швейцария — принципиальный соперник, за нами должок за поражение на Олимпиаде в Сочи. Будем настраиваться.
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|Алексей Чистяков
|Паси Мустонен
|Морозова Н.
|Рятю Н.
|1-й период
|05:11
|17:27
|Людмила Белякова
|Микелле Карвинен (Е. Хиирикоски)
|17:47
|19:38
|Лиана Ганеева
|2-й период
|Микелле Карвинен (Э. Нуутинен, Х-Р. Вялиля)
|20:20
|24:54
|Екатерина Николаева
|Мира Ялосуо
|31:53
|Ханна-Риикка Вялиля
|39:08
|3-й период
|44:50
|Анна Шохина (Л. Белякова)
|51:05
|Диана Канаева
|Миннамари Туоминен (Е. Хиирикоски, П. Ниеминен)
|52:49
|Петра Ниеминен
|55:33
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|3