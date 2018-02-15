Скардино: Старты в Пхенчхане даются белорусским биатлонисткам тяжело
15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Старты в Пхенчахне даются белорусским биатлонисткам тяжело. Об этом рассказала Надежда Скардино после завершения выступления в индивидуальной гонке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Надежда Скардино выступила наиболее стабильно в Пхенчхане, заняв десятое место, но исход забега ее не удовлетворил. «Перед тем как прийти к вам были в
Биатлонистка отметила, что перенес гонки на день также имел свое влияние. «Все настраивались выступить по календарю, но погодные условия не позволили этого сделать. Что же касается трассы, то она сегодня была комфортнее, чем в другие дни. Как бы сложно ни было, мы работаем, стараемся на максимуме», — подчеркнула она.
Надежда Скардино стала лучшей среди белорусок в гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами, замкнув десятку сильнейших (+2 мин. 33,0 сек. ; 1). Дарья Домрачева после двух огневых рубежей была первая при идеальной стрельбе, но затем промахнулась 4 раза и в итоге заняла 27-е место (+3 мин. 50,6 сек.). Ирина Кривко 36-я (+4 мин. 18,8 сек. ; 3), Динара Алимбекова финишировала 56-й (+5 мин. 56,8 сек. ; 4).
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